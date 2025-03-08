ПВО сбила четыре дрона ВСУ над Воронежской областью

Системы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Воронежской областью

Tекст: Вера Басилая

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области, атака дронов произошла в период с 13.30 до 14.00 по московскому времени, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу силы ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник над территорией Краснодарского края, Брянской, Ленинградской и Ярославской областей.

В пятницу силами ПВО сбито 43 украинских беспилотника над российскими регионами и Азовским морем.

