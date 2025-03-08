Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.0 комментариев
ПВО сбила четыре дрона ВСУ над Воронежской областью
Системы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Воронежской областью
Системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Воронежской областью, сообщило Министерство обороны России.
Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области, атака дронов произошла в период с 13.30 до 14.00 по московскому времени, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу силы ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник над территорией Краснодарского края, Брянской, Ленинградской и Ярославской областей.
В пятницу силами ПВО сбито 43 украинских беспилотника над российскими регионами и Азовским морем.