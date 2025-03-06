Дональд Трамп, вопреки своим демонстративным установкам фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного хаоса, активно внедрявшуюся командой Джо Байдена. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.3 комментария
Песков: Россия окажет Абхазии экстренную помощь с энергоснабжением и паспортизацией
Россия окажет экстренную помощь Абхазии с энергоснабжением из-за нехватки воды на местных ГЭС и максимально упростит процесс паспортизации для граждан республики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России заявил, что Москва окажет экстренную помощь Абхазии с энергоснабжением. Такое заявление Песков сделал после встречи Владимира Путина с избранным руководителем Абхазии Бадрой Гунбой. Песков объяснил необходимость срочной помощи тем, что в горах установилась холодная погода, и из-за отсутствия таяния снегов гидроэлектростанции Абхазии не получают достаточно воды для генерации электроэнергии, передает ТАСС.
В дополнение к вопросам энергообеспечения на встрече обсуждался процесс паспортизации в Абхазии. Россия намерена максимально облегчить и ускорить получение паспортов для граждан Абхазии и их детей. Песков заверил, что этот вопрос станет одним из важнейших приоритетов для российского руководства.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддержит Абхазию дополнительными гуманитарными поставками электроэнергии.
Путин на встрече с избранным абхазским лидером Бадрой Гунбой заявил о продолжении программы выдачи российских паспортов гражданам республики.
Напомним, Владимир Путин принял абхазского лидера Бадру Гунбу в Кремле и поздравил его с избранием на пост президента Абхазии.