В России не выявили новых вирусов

Эпидемиологический мониторинг не выявил в России новых вирусов

Tекст: Антон Антонов

В результате постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора в России не выявлены новые вирусы или вирусы с значимыми мутациями, заявило ведомство.

В пресс-службе ведомства отметили, что эпидемиологическая ситуация по респираторным инфекциям, включая ОРВИ, грипп, COVID-19 и внебольничные пневмонии, является стабильной и контролируемой, передает РИА «Новости».

По данным Роспотребнадзора, в стране наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. На прошлой неделе зарегистрировано 3 тыс. случаев, что на 20,2% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Также зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом на 10,8 % за неделю.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор взял под контроль информацию о заболеваниях, связанных с якобы неизвестным вирусом, вызывающим кашель с кровью и высокую температуру. Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев посоветовал носить маски из-за сообщений о неизвестном вирусе.