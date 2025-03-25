Юрист рассказал о праве полиции проникать на дачные участки

Tекст: Татьяна Косолапова

С марта 2024 года вступила в силу новая редакция постановления правительства РФ «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», рассказывает Кузнецов. По его словам, при нарушении требований пожарной безопасности, согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), для граждан предусмотрен штраф от 5 до 15 тыс. рублей. За повторное нарушение наказание может вырасти до 20 тыс. рублей. А если пожар повлек вред имуществу, то штраф может быть от 40 до 50 тыс. рублей.

«Проверки пожарной безопасности проводят органы государственного пожарного надзора, подведомственные МЧС России. Поэтому, если ваш сосед по даче нарушает нормы безопасности при сжигании мусора, необходимо обращаться в МЧС, а также в полицию. Изменения от марта этого года в федеральный закон «О полиции» дает возможность правоохранительным органам проникать в том числе на земельный участок с целью пресечения правонарушения», – заключил Кузнецов.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил россиянам, что согласно российскому законодательству за неправильное сжигание мусора на своем дачном участке предусмотрен штраф. Юрист, доцент Финансового университета при правительстве Оксана Васильева перечислила наказания за нарушения на дачных участках. Среди них она назвала несоблюдение правил пожарной безопасности и неправильную утилизацию отходов.