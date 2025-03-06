Россиянам напомнили о «дачных штрафах»

Юрист Васильева предупредила о «дачных штрафах» за нарушения правил безопасности

Tекст: Алексей Дегтярев

В числе самых распространенных нарушений Васильева назвала нецелевое использование земельного участка, например, для коммерческой деятельности, а также несоблюдение санитарных норм и правил строительства, сообщает «Лента.Ру»

«Утилизация натурального мусора, такого как скошенная трава, листья и ветки путем сжигания допускается только при определенных условиях», – указала она.

Особое внимание юрист обратила на расстояние до ближайших построек и лесов при сжигании мусора: не менее семи с половиной метров до строений, 15 метров до лиственного леса и 50 метров до хвойного. Нарушение этих требований может привести к штрафу до 20 тыс. рублей.

Васильева также отметила, что с 1 марта вступил в силу закон, изменяющий порядок регистрации сделок с земельными участками. Теперь регистрация невозможна без наличия в Едином государственном реестре недвижимости данных о границах участка. Кроме того, запрещается оформление прав на незавершенные здания без учета их границ в ЕГРН.

С 1 марта также действует закон, обязывающий освоить земельные участки в течение трех лет. Неисполнение этого правила грозит штрафом до 50 тыс. рублей при наличии захламлений и сорняков.

Ранее в России опубликовали новый ГОСТ, который вводит новые дорожные знаки и обновляет дизайн существующих, обязательным он станет с 2026 года, но регионы могут применять его уже сейчас.