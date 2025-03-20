США не приняли решений по численности ВВС в Европе

Начштаба ВВС США заявил об отсутствии решений по численности ВВС в Европе

Tекст: Денис Тельманов

В интервью изданию Defense One генерал Дэвид Оллвин сообщил, что изменений в расстановке сил и средств ВВС США в Европе пока не предусмотрено, передает ТАСС. Он подчеркнул, что любое изменение будет зависеть от политических решений. «Нет. Ничего там», – заявил Оллвин, отвечая на вопрос о возможном уменьшении численности войск.

Генерал также отказался комментировать остановку учений в Европе, перенаправив к Европейскому командованию ВС США (EUCOM) и ВВС США в Европе (USAFE) за дополнительной информацией. Однако Оллвин отметил, что нынешняя администрация уделяет большое внимание союзникам и партнерам.

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