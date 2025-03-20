Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.10 комментариев
США не приняли решений по численности ВВС в Европе
Начштаба ВВС США заявил об отсутствии решений по численности ВВС в Европе
Начальник штаба ВВС США Дэвид Оллвин подтвердил, что пока нет новых политических решений относительно численности американских ВВС в Европе, и акцентировал внимание на важности союзников.
В интервью изданию Defense One генерал Дэвид Оллвин сообщил, что изменений в расстановке сил и средств ВВС США в Европе пока не предусмотрено, передает ТАСС. Он подчеркнул, что любое изменение будет зависеть от политических решений. «Нет. Ничего там», – заявил Оллвин, отвечая на вопрос о возможном уменьшении численности войск.
Генерал также отказался комментировать остановку учений в Европе, перенаправив к Европейскому командованию ВС США (EUCOM) и ВВС США в Европе (USAFE) за дополнительной информацией. Однако Оллвин отметил, что нынешняя администрация уделяет большое внимание союзникам и партнерам.
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