Американские B-52 впервые сбросили бомбы на полигон в Финляндии

Эксперт объяснила переговоры США с Порошенко и Тимошенко о выборах на Украине

Политолог Шеслер: США создают пул кандидатов в президенты Украины за спиной Зеленского

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«В американском обществе серьезно растет негативное отношение лично к Владимиру Зеленскому. В самых популярных подкастах потоком идет разоблачение коррупции, демонстрируются картинки жесткой «бусификации», Киев обвиняют в нарушении прав человека», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

«Так американское общество готовится к тому, что Зеленский и его сторонники неприемлемы не только для России, но и для США. А поскольку скамейка запасных в украинской политике не слишком велика, Вашингтон постепенно реанимирует таких давно ушедших персонажей, как экс-премьер Юлия Тимошенко или бывший президент Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)», – указала собеседница.

«Белый дом пытается найти с ними общий язык и выяснить, насколько перспективно будет их участие в потенциальных выборах. Это все говорит о том, что США делают ставку на смену власти на Украине и намереваются убрать Зеленского с политической арены», – продолжила она.

«Порошенко и Тимошенко куда сговорчивей и послушнее, чем Зеленский. Они знают свое место, четко понимают иерархию и не посмеют поднять голос на Трампа или вице-президента Джей Ди Вэнса. Так что на данном этапе любой из них более приемлем для Белого дома», – подчеркнула аналитик.

«Тимошенко, к слову, в глазах американцев имеет имидж последовательного борца с коррупцией, а у Порошенко богатый опыт на международном уровне. Ничего из этого у Зеленского нет. К тому же у них есть мощные политические силы, структуры для обеспечения выборов, партийные организации, активисты. Впрочем, от партии «Европейская солидарность» на выборы может пойти не Порошенко, а бывший главком ВСУ Валерий Залужный, у которого практически нет негативного репутационного шлейфа», – допускает спикер.

«Стоит также отметить: сам факт обнародования информации об этих тайных переговорах является сигналом нынешним украинским властям, что ими недовольны все в США, а речь о прощении не идет. Однако несмотря на низкий рейтинг Зеленского, у него есть ресурсы для переизбрания даже в условиях тотального контроля за избирательной кампанией. Поэтому Вашингтону нужно его додавить, чем он и занимается», – резюмировала политолог.

Ранее сообщалось, что Белый дом провел секретные обсуждения о возможных президентских выборах на Украине с оппонентами Зеленского, включая Тимошенко и Порошенко. Вашингтон уверен, что Зеленский не сможет набрать достаточное количество голосов, главным образом из-за утомленности украинцев от продолжающихся боевых действий и общественного недовольства коррупцией, пишет Politico.

В свою очередь американский сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) раскритиковал Зеленского за отказ уйти в отставку после встречи с президентом США. В ответ украинский политик заявил, что уйдет со своего поста в «обмен» на членство Украины в НАТО, поскольку тогда посчитает «свою миссию» выполненной, сообщает Sky News. «Но заменить меня будет непросто, потому что недостаточно просто провести выборы. Нужно помешать мне в них участвовать, а это немного сложнее», – добавил он.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Вашингтон ищет способ отсечь Зеленского от президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Британии Кира Стармера.