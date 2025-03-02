Украинских операторов FPV-дронов обучили атакам на гражданские автомобили в Херсоне

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», командование 34-го батальона национальной гвардии Украины инициировало обучение своих операторов ударных FPV-дронов на тренировочном комплексе в Новопетровке, Херсонская область. Во время занятий украинские операторы дронов практиковались нацеливать удары на гражданские автомобили с мирными жителями.

Представитель пророссийского антифашистского подполья Херсонской области сообщил, что цель таких тренировок состояла в том, чтобы в последствии обвинять российскую армию в этих нападениях. В распоряжение агентства передано видео, на котором зафиксирована атака одного из операторов дронов на гражданский автомобиль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник попал в машину скорой помощи в Херсонской области, в результате чего погибли женщина и ребенок, также сообщалось, что ВСУ с помощью дронов устроили охоту на мирных жителей в Курахово, а в Курской области дрон вызвал возгорание двух домов.