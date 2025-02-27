При атаке дрона в Курской области загорелись два дома

Захарова – властям Австрии: Таким тоном с Россией не говорят

Захарова – и.о. канцлера Австрии Шалленбергу: Таким тоном с Россией не говорят

Tекст: Антон Антонов

«Рычаги влияния... У Австрии? Или герр Шалленберг сразу после того, как заявил, что окончательно уходит из политики, окончательно ушел в отрыв?» – заявила Захарова в Telegram.

Шалленберг заявил, что без участия Европы не состоятся мирные переговоры с Россией из-за более чем 200 млрд евро российских активов, находящихся на европейских счетах. Он подчеркнул, что без обсуждения этих активов «не будет никакой сделки».

Захарова отметила, что Шалленберг ранее уже делал странные заявления, включая обвинения России в «тысячелетнем» вмешательстве в дела Украины.

«А о том, что Россия вмешивается во внутриполитическую жизнь Австрии мы слышим с 2019 года. На Западе умудрились договориться до того, что якобы «Австрия – шпионский авианосец России», – заявила она.

«Вы, герр Шалленберг, либо скажите, что все эти заявления ложны, либо рассуждайте про «рычаги», – предложила она.

Как отметила Захарова, Австрия добилась лишь того, что осталась без «качественного и надежного газа по выгодным ценам».

«И главное. Таким тоном с Россией не говорят», – подчеркнула она, добавив, что представителям ЕС стоит «научиться прилично себя вести» и прекратить «распространять дезинформацию», если они рассчитывают на «общение».

На прошлой неделе Шалленберг объявил о своем решении покинуть политику и не входить в состав нового федерального правительства. В начале года Шалленберг был назначен временно исполняющим обязанности канцлера. Назначение Шалленберга связано с провалом переговоров о коалиции после победы Австрийской партии свободы на выборах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что вопрос о замороженных российских активах не исчезнет из повестки урегулирования конфликта на Украине. Хотя Владимир Зеленский и заявил, что замороженные российские активы принадлежат исключительно Киеву, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что их изъятие невозможно, так как это противоречит международному праву. По информации издания Politico, Франция, Германия, Италия и Испания, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступили против передачи замороженных российских активов Украине.