Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.57 комментариев
При атаке дрона в Курской области загорелись два дома
В Курской области дрон ВСУ атаковал два дома в деревне Лобановка, пострадавших нет
В деревне Лобановка Курской области загорелись два дома после атаки украинского дрона, пострадавших нет, заявил врио главы региона Александр Хинштейн.
В деревне Лобановка Курской области произошел пожар после атаки украинского беспилотного летательного аппарата, сообщил в своем Telegram-канале Хинштейн.
Огонь охватил два дома. По его словам, пострадавших нет, так как в этих домах никто не проживал. Врио главы региона призвал местных жителей воздержаться от поездок в приграничные районы.
Ранее украинские военные атаковали город Энергодар, расположенный рядом с Запорожской атомной электростанцией.
В Госдуме заявили, что ВСУ уничтожают объекты гражданской инфраструктуры после начала российско-американских переговоров по Украине, применяя тактику выжженной земли.