Началась эвакуация жителей трех улиц села в Дагестане из-за угрозы подтопления

Началась эвакуация жителей трех улиц в Манапкале из-за угрозы подтопления

Tекст: Антон Антонов

«Получили рекомендации по эвакуации жителей четырех населенных пунктов из-за возможного подтопления», – приводит слова Кадиева ТАСС.

По его словам, в зону потенциального риска попали села Нижний Чирюрт, Манапкала, Султанянгиюрт и Нечаевка, где существует угроза затопления жилых секторов и придомовых территорий. Сейчас начата эвакуация жителей трех улиц Манапкалы, это около 50 домовладений с населением порядка 300 человек.

Кадиев уточнил, что в остальных населенных пунктах угрозы для людей на данный момент нет. Он добавил, что специалисты продолжают мониторить ситуацию в районе возможного подтопления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля на территории Дагестана подтопило более 500 жилых домов.

В конце марта власти Чечни вводили режим ЧС из-за обильных осадков.

В июне режим ЧС ввели в Минеральных Водах из-за паводков.