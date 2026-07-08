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Началась эвакуация жителей трех улиц села в Дагестане из-за угрозы подтопления
Началась эвакуация жителей трех улиц в Манапкале из-за угрозы подтопления
Жителей нескольких улиц села Манапкала в Кизилюртовском районе Дагестана начали эвакуировать из зоны возможного подтопления, сообщил временно исполняющий полномочия главы Кизилюртовского района Магомед-Гаджияв Кадиев.
«Получили рекомендации по эвакуации жителей четырех населенных пунктов из-за возможного подтопления», – приводит слова Кадиева ТАСС.
По его словам, в зону потенциального риска попали села Нижний Чирюрт, Манапкала, Султанянгиюрт и Нечаевка, где существует угроза затопления жилых секторов и придомовых территорий. Сейчас начата эвакуация жителей трех улиц Манапкалы, это около 50 домовладений с населением порядка 300 человек.
Кадиев уточнил, что в остальных населенных пунктах угрозы для людей на данный момент нет. Он добавил, что специалисты продолжают мониторить ситуацию в районе возможного подтопления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля на территории Дагестана подтопило более 500 жилых домов.
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