Водолацкий заявил о применении ВСУ тактики выжженной земли на фоне переговоров России и США

Tекст: Елизавета Шишкова

После того как Москва и Вашингтон начали диалог об урегулировании украинского конфликта, Вооруженные силы Украины перешли к тактике выжженной земли, передает ТАСС.

«ВСУ уничтожают все, что оставляют после того, как мы их выбиваем», – подчеркнул Водолацкий.

Он отметил, что украинские военные не щадят мирных жителей и разрушают гражданскую инфраструктуру. По его словам, уничтожаются объекты социальной инфраструктуры и жилые дома, котельные, водопроводные сети.

По мнению депутата, такие действия ВСУ являются проявлением классической тактики выжженной земли. Водолацкий также отметил, что жестокость украинских военных возрастает с каждым этапом российско-американских переговоров.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины перегруппировали войска на новопавловском направлении в ДНР для улучшения взаимодействия воинских частей и подразделений на фоне сложной оперативно-стратегической обстановки и нехватки личного состава.

Между тем в результате удара в Сумской области была поражена группа ВСУ, которая готовилась отправиться в Курскую область для поддержки окруженных украинских военных.