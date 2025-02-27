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Водолацкий: ВСУ перешли к тактике выжженной земли после переговоров России и США
Водолацкий заявил о применении ВСУ тактики выжженной земли на фоне переговоров России и США
ВСУ уничтожают объекты гражданской инфраструктуры после начала российско-американских переговоров по Украине, применяя тактику выжженной земли, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
После того как Москва и Вашингтон начали диалог об урегулировании украинского конфликта, Вооруженные силы Украины перешли к тактике выжженной земли, передает ТАСС.
«ВСУ уничтожают все, что оставляют после того, как мы их выбиваем», – подчеркнул Водолацкий.
Он отметил, что украинские военные не щадят мирных жителей и разрушают гражданскую инфраструктуру. По его словам, уничтожаются объекты социальной инфраструктуры и жилые дома, котельные, водопроводные сети.
По мнению депутата, такие действия ВСУ являются проявлением классической тактики выжженной земли. Водолацкий также отметил, что жестокость украинских военных возрастает с каждым этапом российско-американских переговоров.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины перегруппировали войска на новопавловском направлении в ДНР для улучшения взаимодействия воинских частей и подразделений на фоне сложной оперативно-стратегической обстановки и нехватки личного состава.
Между тем в результате удара в Сумской области была поражена группа ВСУ, которая готовилась отправиться в Курскую область для поддержки окруженных украинских военных.