Если изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией, а немного ранее, становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.5 комментариев
Главком ВСУ заявил о перегруппировке на новопавловском направлении
Главком ВСУ заявил об укреплении обороны на новопавловском направлении
Вооруженные силы Украины провели перегруппировку на новопавловском направлении в ДНР, чтобы улучшить взаимодействие воинских частей и подразделений, на фоне сложной оперативно-стратегической обстановки и нехватки личного состава, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Вооруженные силы Украины провели перегруппировку войск на новопавловском направлении, сообщает ТАСС.
Сырский отметил, что целью этих действий является улучшение взаимодействия воинских частей и подразделений в оборонительных целях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на форуме «Украина. Год 2025» заявил о сложной ситуации с обеспечением украинских войск вооружением и техникой. Сырский также подчеркнул готовность Британии продлить военную поддержку Киева. При этом пасынок Сырского изъявил желание получить гражданство России.