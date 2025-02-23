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Главком ВСУ признал проблемы с обеспечением войск
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на форуме «Украина. Год 2025» заявил о сложной ситуации с обеспечением украинских войск вооружением и техникой, подчеркнув необходимость принятия срочных решений для удовлетворения критических потребностей.
Главком Вооруженных Сил Украины Александр Сырский признал наличие сложностей в обеспечении украинских войск необходимым вооружением и техникой, передает РИА «Новости». Он выступил на форуме «Украина. Год 2025», организованном офисом президента Зеленского. В своей речи Сырский отметил: «Для нас ситуация с обеспечением остается сложной, надеемся на принятие необходимых решений для обеспечения критичных потребностей в вооружении и военной техники».
Ранее Нина Южанина, депутат Верховной Рады Украины, 19 февраля заявила, что уровень обеспечения ВСУ является критическим. Она подчеркнула необходимость сокращения всех расходов бюджета, чтобы направить больше средств в сектор обороны. По мнению Южаниной, это поможет улучшить текущую ситуацию с обеспечением армии Украины.