Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.3 комментария
Пасынок главкома ВСУ захотел получить гражданство России
Приемный сын Сырского заявил о намерении получить российское гражданство
Иван Сырский, пасынок Александра Сырского, рассказал о желании стать гражданином России и готовности преодолеть бюрократические преграды для достижения этой цели.
Иван, проживающий в Австралии, отметил, что сложность процедуры не останавливает его в достижении цели, сообщает aif.ru.
В интервью он заявил: «Я хочу получить российское гражданство. Сейчас у меня гражданства Австралии и Украины. От украинского, к сожалению, невозможно отказаться. Так что это – как клеймо. Вся проблема в бюрократии. Нужно в Россию отправить документы, сделать запрос, получить ответ. Через консульство это сделать нельзя, только напрямую. Процесс может занять минимум полгода».
Он также подчеркнул, что для получения гражданства потребуется совершить не менее двух поездок в Россию со всей семьей, что сопряжено с высокими затратами. Иван добавил, что его работа не позволяет ему длительное отсутствие, но несмотря на это, он не намерен оставлять идею получения российского гражданства.
Кроме того, Иван Сырский заявил о своем намерении с российским флагом участвовать в акции в Австралии, посвященной Дню защитника Отечества, который отмечается 23 февраля.