Когда европейские наблюдатели говорят, что Европе нужен лидер, чтобы противостоять США или России, они, конечно, шутят. Главная задача Европы – приспособиться к этим сверхдержавам.2 комментария
Украинский беспилотник убил женщину с ребенком в скорой в Херсонской области
ВСУ обстреляли скорую помощь в Херсонской области, погибли женщина и ребенок
В Малой Лепетихе Херсонской области удар украинского беспилотника по автомобилю скорой помощи привел к гибели женщины и ребенка, которых везли в больницу на госпитализацию.
В результате удара украинского беспилотного летательного аппарата по карете скорой помощи в поселке Малая Лепетиха Херсонской области погибли женщина и ребенок, передает РИА «Новости».
Экстренные службы сообщили, что автомобиль скорой помощи находился в пути, когда был атакован. Женщина и ребенок направлялись в больницу для госпитализации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ устроили охоту на мирных жителей в Курахово с помощью дронов и атаковали гражданские объекты в Курской области с использованием FPV-дронов, в то время как глава дипломатии ЕС Кая Каллас в Мюнхене заявила, что мирные жители России не погибают в результате украинского конфликта.