Топ-менеджер Neuralink заявила, что родила от Маска четвертого сына

Топ-менеджер Neuralink Зилис заявила, что родила от Маска четвертого ребенка

Tекст: Мария Иванова

Зилис объявила о рождении четвертого ребенка от Илона Маска, сына по имени Селдон Ликург. Об этом она сообщила в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), отметив, что они с Маском решили рассказать об этом после обсуждения в связи с днем рождения их дочери Аркадии, передает РИА «Новости».

Ранее информация о поле и имени их третьего общего ребенка не раскрывалась.

На публикацию Зилис Илон Маск отреагировал символом сердечка, что стало неожиданным для многих, так как о четвертом ребенке пары не было известно.

Издание Page Six отметило, что это уже четвертый ребенок Маска и Зилис, и вероятно, 14-й ребенок Маска в целом.

В феврале американская писательница Эшли Сент-Клэр заявила, что пять месяцев назад у нее родился ребенок от Илона Маска.

В июне прошлого года топ-менеджер компании Neuralink Шивон Зилис заявила, в ранее родила от Илона Маска их третьего общего ребенка, о чем сообщало Bloomberg.

Отметим., что Маск начал строительство жилого комплекса в Остине, штат Техас, для размещения своих многочисленных детей и их матерей.

Он также пошутил в соцсети X о сотне биологических детей Павла Дурова, назвав это «уровнем новичка».