И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.2 комментария
Сооснователь Neuralink Шивон Зилис родила Илону Маску третьего ребенка
Согласно информации агентства Bloomberg, топ-менеджер компании Neuralink, основанной Илоном Маском, Шивон Зилис в этом году родила их третьего общего ребенка.
Таким образом, Маск стал отцом уже 12 детей, шестеро из которых появились на свет за последние пять лет, передает РИА «Новости».
Троих детей он имеет от певицы Граймс, еще троих – от Зилис, включая новорожденного. О поле ребенка не сообщается.
Зилис является директором по специальным проектам Neuralink. Она работает в компании с 2017 года.
Ранее стало известно о «тайном» ребенке Маска и Граймс.