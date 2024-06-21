Сооснователь Neuralink Шивон Зилис родила Илону Маску третьего ребенка

Tекст: Кристина Цыцура

Таким образом, Маск стал отцом уже 12 детей, шестеро из которых появились на свет за последние пять лет, передает РИА «Новости».

Троих детей он имеет от певицы Граймс, еще троих – от Зилис, включая новорожденного. О поле ребенка не сообщается.

Зилис является директором по специальным проектам Neuralink. Она работает в компании с 2017 года.

Ранее стало известно о «тайном» ребенке Маска и Граймс.





