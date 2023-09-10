В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».5 комментариев
Стало известно о «тайном» ребенке Маска и Граймс
Business Insider заявил о «тайном» ребенке Маска и Граймс по имени Техно Механиус
У американского предпринимателя Илона Маска и канадской певицы Граймс есть «тайный» ребенок, которого зовут Техно Механиус, пишут СМИ со ссылкой на еще не опубликованную биографию Маска.
Как пишет Business Insider, биография подтверждает, что у Маска и Граймс есть «не зарегистрированный третий ребенок» по прозвищу Тау, его возраст не сообщается. Техно Механиус – десятый известный ребенок Маска. New York Times сообщает, что биография должна быть выпущена на следующей неделе, передает РИА «Новости».
В 2020 году Граймс родила сына, которого назвали X Æ A-12. Позже юрист указал Маску на невозможность назвать сына набором символов. Позже изменила имя ребенка из-за правил регистрации, заменив число 12 на буквы, напоминающие римские цифры, в результате получилось имя X Æ A-Xii. В 2021 году пара рассталась. Однако в декабре 2021 года у Маска и Граймс при помощи суррогатной матери родилась дочь.