Маску указали на невозможность назвать сына набором символов

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск и певица Граймс не смогут назвать своего ребенка именем X Æ A-12, заявил юрист Дэвид Гласс, занимающийся семейным правом.

Гласс заявил, что власти штата Калифорния, где родился ребенок, не примут такое имя в официальных документах, передает People.

«В Калифорнии можно использовать только 26 букв английского языка в имени ребенка», – сказал он.

Юрист отметил, что единственным исключением может служить апостроф, надстрочный знак в виде запятой, остальные символы невозможно ввести в систему, потому если в свидетельстве о рождении родители укажут имя X Æ A-12, то документ откажутся принимать и попросят заполнить заявку заново.

«У них будет возможность обжаловать отказ в принятии свидетельства о рождении, но маловероятно, что их возражения примут, потому что, опять, это Калифорния, в котором не принято использование символов», – заключил Гласс.

Ранее стало известно, что Маск и Граймс решили назвать ребенка X Æ A-12. Певица объяснила, что X – это неизвестная переменная, Æ – ее «эльфийское написание» аббревиатуры AI («искусственный интеллект или любовь»). A-12 – разработанный для ЦРУ самолет-разведчик.