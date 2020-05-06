Илон Маск и певица Граймс назвали сына набором символов

Канадская певица Клэр Элис Буше, известная под псевдонимом Граймс, объяснила необычное имя своего первенца от основателя SpaceX Илона Маска. Сына решили назвать X Æ A-12.

Певица объяснила в Twitter, что X – это неизвестная переменная, Æ – ее «эльфийское написание» аббревиатуры AI («искусственный интеллект или любовь»). A-12 – разработанный для ЦРУ самолет-разведчик.

«Предвестник SR-71, нашего любимого воздушного судна. На нем нет оружия, только скорость. Велик в схватке, но без насилия», – отметила Граймс.

Исполнительница добавила, что буква A в имени сына также является отсылкой к ее любимой песне «Архангел». Цифра 12 отвечает за 12-й знак Зодиака – Крысу, потому что сын родился в 2020 году – это год металлической крысы.

5 мая Илон Маск сообщил, что в шестой раз стал отцом. Он поделился первыми фото сына. У Илона Маска уже есть пять сыновей от предыдущего брака. Канадская певица Граймс и Илон Маск начали встречаться в 2018 году.