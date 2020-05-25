Маск и Граймс изменили имя сына

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск и певица Граймс изменили необычное имя своего сына в соответствии с требованиями закона американского штата Калифорния.

В частности, по законам в Калифорнии нельзя использовать цифры и символы при регистрации имен – только буквы английского алфавита, апострофы и дефисы. Поэтому число 12 заменили в имени мальчика заменили на буквы, напоминающие римские цифры, в результате получилось имя X Æ A-Xii.

При этом родители оставили лигатуру Æ, которая не является буквой английского алфавита, поэтому , не исключено, что Маску и Граймс придется менять имя сына еще раз, пишет Daily Mail.

Напомним, Граймс родила сына 4 мая. Это первый ребенок у певицы, у Маска уже есть пятеро детей от его первой жены Жюстин Уилсон. Тогда же певица расшифровала имя сына: X – неизвестная переменная, Æ – эльфийское написание аббревиатуры AI (любовь и/или искусственный интеллект), A – ее любимая песня «Архангел». Позже юрист указал Маску на невозможность назвать сына набором символов.