Кремль отказался комментировать планы Зеленского по недрам

Кремль не стал комментировать планы Зеленского подписать соглашение с США о недрах

Tекст: Александра Юдина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что Кремль не комментирует планы Зеленского по подписанию соглашения с США по редкоземельным металлам, передает ТАСС.

Он отметил, что до появления официальных заявлений на этот счет Кремль не будет давать комментарии.

Песков указал, что пока Кремль не располагает официальной информацией о визите и темах обсуждения. Он подчеркнул, что «скорее всего, конечно, будут попытки наполнить этот визит чем-то субстантивным», однако точных данных о содержании обсуждений пока нет.

Газета ВЗГЛЯД писала, что широко обсуждаемая сделка в отношении украинских активов, без сомнения, войдет в учебники истории и экономики как уникальный проект слияния/поглощения в масштабах целой страны. Тем временем Трамп оценил сделку с Киевом в 1 трлн долларов.