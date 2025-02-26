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    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Партия Эрдогана ведет Турцию к гражданской войне

    Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как ресурсная сделка определит будущее Украины

    Украинская государственность будет представлять собой обновленный баланс сдержек и противовесов, который позволит сочетать на этой территории интересы России, США и в меньшей степени Европы.

    9 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Краткий справочник по трамповедению

    Мы победим вне зависимости от того, что думает Трамп или что хочет его окружение, вне зависимости от того, будут договоренности или нет, вне зависимости от желания или нежелания Европы. Это вторично все. Победу добывают русская армия и тыл.

    19 комментариев
    26 февраля 2025, 12:45 • Новости дня

    Кремль отказался комментировать планы Зеленского по недрам

    Кремль не стал комментировать планы Зеленского подписать соглашение с США о недрах

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль воздержался от комментариев по планам Владимира Зеленского подписать с США соглашение о редкоземельных металлах, связав это с отсутствием официальных заявлений.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что Кремль не комментирует планы Зеленского по подписанию соглашения с США по редкоземельным металлам, передает ТАСС.

    Он отметил, что до появления официальных заявлений на этот счет Кремль не будет давать комментарии.

    Песков указал, что пока Кремль не располагает официальной информацией о визите и темах обсуждения. Он подчеркнул, что «скорее всего, конечно, будут попытки наполнить этот визит чем-то субстантивным», однако точных данных о содержании обсуждений пока нет.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что широко обсуждаемая сделка в отношении украинских активов, без сомнения, войдет в учебники истории и экономики как уникальный проект слияния/поглощения в масштабах целой страны. Тем временем Трамп оценил сделку с Киевом в 1 трлн долларов.

    25 февраля 2025, 22:13 • Новости дня
    Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам

    Киев и США согласовали сделку без упоминания гарантий безопасности

    Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев принял новые условия сделки с США по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования компенсации в 500 млрд долларов, согласно информации Financial Times.

    Киев согласился на новые условия сделки с США по редкоземельным металлам, сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. Вашингтон отказался от требования компенсации в размере 500 млрд долларов за право на потенциальную выручку от реализации ресурсов. Это стало ключевым фактором для достижения нового соглашения.

    Газета приводит слова официального представителя Белого дома Каролин Левитт, которая отметила, что хорошая сделка оставляет ее участников «немного несчастными». Она подчеркнула, что президент США Дональд Трамп знает, как заключать сделки, и для этого важно, чтобы обе стороны оказались за столом переговоров. Левитт также отказалась обсуждать уступки, которые американская сторона готова предложить в ходе переговоров.

    Сделка по полезным ископаемым, предложенная командой Трампа Владимиру Зеленскому, по мнению украинских официальных лиц, является вымогательством, поскольку возврат 500 млрд долларов долга США займет сотни лет.

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    25 февраля 2025, 22:04 • Новости дня
    Ряд стран ЕС отказались финансировать новый пакет военной помощи Украине от Каллас
    Ряд стран ЕС отказались финансировать новый пакет военной помощи Украине от Каллас
    @ IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Некоторые страны Европейского союза отказались поддержать предложение о новой военной помощи Украине из-за финансовых разногласий и отсутствия солидарности, пишет Politico.

    Ряд стран ЕС, включая Испанию, Италию и Португалию, не поддержали предложение главы европейской дипломатии Каи Каллас о новом пакете военной помощи Украине, сообщает Politico, передает ТАСС. По данным издания, эти страны отказались тратить средства из своих национальных бюджетов на помощь Киеву.

    Недовольство вызвано отсутствием равенства и солидарности между государствами ЕС, поддерживающими Украину. Испания, Италия и Португалия требуют от Европы пересмотреть подход к оказанию помощи. Они считают необходимым учитывать, как Европа будет наращивать свои оборонные расходы, и предлагают выпускать специальные еврооблигации или проявлять финансовую гибкость, например исключая расходы на оборону из расчетов дефицита бюджетов.

    Два других европейских дипломата отметили, что Германия и Франция также не поддержали инициативу Каллас, поскольку уже участвовали в переговорах о предоставлении гарантий безопасности Украине. По мнению дипломатов, Германия и Франция были более активны, чем другие страны ЕС.

    Politico сообщает, что конкретные решения по поводу помощи Киеву вряд ли будут приняты на саммите 6 марта. Главы государств и правительств ЕС должны определить детали и объем новой военной помощи Украине на этом экстренном саммите. Однако, по мнению наблюдателей, странами ЕС может быть выделено до 700 млрд евро. Это происходит на фоне заявлений США о необходимости скорейшего завершения конфликта и компенсации уже предоставленной американской помощи.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что главы МИД стран Евросоюза готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине, который включит поставки боеприпасов и новые оборонные инициативы.

    Позже она сообщила, что министры иностранных дел ЕС не смогли согласовать позиции по предложенной ею новой военной помощи киевскому режиму.

    Сообщалось, что Нидерланды поддержали план Каллас по помощи Украине.

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    26 февраля 2025, 13:52 • Видео
    Битва за редкоземы: Россия против Украины

    Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

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    25 февраля 2025, 14:55 • Новости дня
    Словакия потребовала от Украины вернуть 3,5 млрд евро помощи
    Словакия потребовала от Украины вернуть 3,5 млрд евро помощи
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко потребовал вернуть 3,5 млрд евро, потраченных на помощь Украине, отметив значительность этой суммы для экономики страны.

    Вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко заявил о необходимости возврата Украиной 3,5 млрд евро, сообщает ТАСС. Данко подчеркнул, что эта сумма является значительной для Словакии, особенно учитывая, что большая часть средств была направлена на поддержку украинских беженцев и военную помощь. По его словам, Украина злоупотребляет ситуацией, стремясь получить максимальную финансовую помощь от стран, поддерживающих ее в конфликте с Россией.

    Он также добавил, что Словакия не может оставаться в стороне, если Германия, Франция и США начнут требовать возврата своих средств.

    Согласно данным словацких СМИ, после 24 февраля 2022 года Словакия предоставила Украине помощь на сумму 3,48 млрд евро, что составляет около 3,22% ВВП страны. Из этой суммы 2,77 млрд евро были потрачены на поддержку украинских беженцев, а объем военной помощи составил 690 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо категорически исключил возможность членства Украины в НАТО и участие словацких военных в операциях на ее территории. Он также призвал Евросоюз «протрезветь от военного безумия». Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о своей непричастности к антиправительственным протестам в Словакии.

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    25 февраля 2025, 21:45 • Новости дня
    Белый дом намерен обсудить с Москвой замороженные активы РФ и компанию «Главпродукт»
    Белый дом намерен обсудить с Москвой замороженные активы РФ и компанию «Главпродукт»
    @ Oliver Contreras/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты после урегулирования конфликта на Украине планируют обсудить с Москвой ее замороженные активы и тему имущества покинувших Россию американских компаний.

    Рубио в интервью изданию Breitbart подчеркнул, что есть возможности для совместной работы и обсуждения не только российских активов, замороженных Европой и Соединенными Штатами, но и оставшегося в России имущества американских компаний. Он отметил, что эти вопросы могут стать частью более широкого разговора о перезагрузке отношений между двумя странами.

    В частности, Рубио упомянул, что США хотели бы потребовать имущество американской компании «Главпродукт». Это дочернее предприятие по выпуску консервированных продуктов американской Universal Beverage, перешедшее под управление России в последние дни президентства Джо Байдена.

    «Есть возможности для совместной работы, и, очевидно, это повлечет за собой обсуждение не только российских активов, которые были арестованы европейцами, США или кем-то еще, но и американских компаний, которые тоже пострадали. Так что это будет частью более широкого разговора о том, как перезагрузить наши отношения», – заявил Рубио.

    Однако он также указал, что такие обсуждения преждевременны, так как сначала необходимо урегулировать конфликт на Украине. По его словам, необходимо сосредоточиться на разрешении этого вопроса, прежде чем переходить к экономическим и дипломатическим аспектам сотрудничества.

    Ранее страны ЕС, включая Францию и Германию, выступили против передачи замороженных российских активов Украине из-за опасений отпугнуть иностранных инвесторов.

    Напомним, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, предложенную США, в отношении конфликта на Украине, внесенную с рядом изменений, имеющих антироссийский характер. За документ проголосовали 93 страны, восемь, включая Россию и Белоруссию, были против, а 73, включая США, воздержались от голосования. При этом Марко Рубио выразил недовольство антироссийскими резолюциями ООН по Украине, заявив, что они враждебны и не помогают достижениям в урегулировании конфликта.

    На ваш взгляд
    Какую эмоцию у вас вызывают активные двусторонние контакты России и США?




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    11 комментариев

    Коментарии (9)
    26 февраля 2025, 01:18 • Новости дня
    Основатель ЧВК Blackwater заявил о росте боеспособности российской армии

    Основатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс признал значительное повышение боеспособности российской армии

    Tекст: Денис Тельманов

    Основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс заявил о резком увеличении боеспособности российской армии, подчеркнув, что шанс Украины вернуть территории минимален, а Россия стала опаснее.

    По данным, предоставленным в интервью YouTube-каналу Hillsdale College, основатель крупнейшей американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс отметил значительное улучшение боеспособности российской армии. Принс считает, что вероятность возвращения Украиной завоеванных территорий крайне мала, и подчеркнул, что Киеву следовало бы попытаться заключить мирное соглашение еще полтора года назад, так как сейчас ведется война на истощение.

    Эрик Принс указал на преимущество России в численности войск и запасах боеприпасов, что значительно увеличивает ее военные возможности. Он также отметил, что оборонная промышленность Западной Европы и США сталкивается с проблемами, связанными с отставанием в развитии и высокими производственными затратами, что ограничивает ее эффективность. По его мнению, это обстоятельство должно стать тревожным сигналом для США.

    «У России гораздо больше людей и гораздо больше боеприпасов. Оборонная промышленность Западной Европы и США сталкивается с проблемами отставания в развитии и высокой стоимостью производства, что ограничивает ее эффективность. Я думаю, это должно стать тревожным сигналом для Америки», – подчеркнул Принс. Он также заявил, что российская армия сейчас намного сильнее и опаснее, чем в начале конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс заявлял, что у Киева нет шансов вернуть утраченные территории на востоке Украины, включая Крым, и подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта.

    Принс также утверждал, что 99% жителей США, которые говорят о своей поддержке Украины, не смогут найти ее на карте.

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    26 февраля 2025, 10:06 • Новости дня
    Российская песня «Сигма-бой» сорвала проукраинский митинг в ЮАР

    Tекст: Александра Юдина

    Проукраинский митинг в южноафриканском Дурбане не состоялся из-за группы местных жителей, исполнивших российский хит «Сигма-бой» под российскими флагами, сообщает радио SABC.

    Проукраинский митинг, планировавшийся в Дурбане, крупнейшем городе провинции Квазулу-Наталь, был сорван, передает ТАСС.

    Участники митинга были дезориентированы, когда к ним подошла толпа местных жителей с российскими флагами, исполнявшая песню «Сигма-бой».

    Полиция вмешалась, чтобы предотвратить прямую конфронтацию между группами.

    Провинция Квазулу-Наталь является политической опорой партии «Умконто ве сизве», основанной бывшим президентом ЮАР Джейкобом Зумой. Партия активно поддерживает политику России и занимает одну из ведущих позиций среди политических сил страны.

    Ранее центр по борьбе с дезинформацией СНБО Украины обвинил российскую песню «Сигма-бой» в пропаганде, заявив, что она популярна среди молодежи через соцсети.

    Немецкий политик Нела Риль от социально-либеральной партии Volt предложила во время заседания Европарламента в Страсбурге запретить песню «Сигма-бой» блогеров из России Betsy и Марии Янковской.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала призывы в Евросоюзе запретить песню «Сигма-бой», назвав их клинической русофобией.

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    25 февраля 2025, 18:45 • Новости дня
    МВД завело дело о хищении российских вагонов на Украине

    МВД возбудило дело из-за хищения 17 тыс. российских вагонов на Украине

    МВД завело дело о хищении российских вагонов на Украине
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    МВД России в январе 2025 года возбудило уголовное дело по факту хищения более 17 тыс. российских вагонов на территории Украины, ущерб оценивается в несколько миллиардов рублей.

    Российское МВД возбудило новое уголовное дело по статье об отмывании денежных средств в отношении неустановленных лиц. Это произошло после того, как в феврале 2022 года Украина завладела более 17 тыс. российских и белорусских грузовых вагонов, находившихся на ее территории. Украинский суд арестовал вагоны в рамках дела об уклонении от уплаты налогов, в котором фигурируют около 200 компаний, передает РБК.

    Если вина будет доказана, лицам грозит до семи лет лишения свободы. Грузовые вагоны были переданы на хранение украинским железным дорогам, которые могут использовать их в коммерческих целях. В МВД подтвердили, что еще несколько дел по статье «Кража» возбуждены в связи с тем, что вагоны используются для военных нужд Украины.

    ГТЛК и другие компании-операторы заявили об ущербе на миллиарды рублей. ГТЛК, например, признана потерпевшей в деле о хищении 378 вагонов. Компания оценивает потери в 1,4 млрд рублей и направила заявление о хищении еще 295 вагонов.

    Эксперты считают, что уголовное дело может помочь в получении компенсации за утраченные вагоны. Алексей Гавришев из AVG Legal отметил, что возбуждение дела может быть связано с выплатами по страховым случаям. В случае, если вагоны застрахованы и утрата произошла в результате преступления, это может способствовать получению возмещения.

    Союз операторов железнодорожного транспорта ранее обратился в Минтранс с просьбой подготовить проект постановления о компенсации убытков владельцам вагонов. В ноябре 2022 года оценка задержанного за рубежом подвижного состава составила 32 млрд рублей.

    В 2022 году газета ВЗГЛЯД писала, что более 40 железнодорожных вагонов, принадлежащих российским компаниям, общей стоимостью порядка 683 тыс. долларов, арестовали на Украине.

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    25 февраля 2025, 18:50 • Новости дня
    Воевавший за ВСУ украинский актер Самойленко погиб на фронте
    Воевавший за ВСУ украинский актер Самойленко погиб на фронте
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский актер Алексей Самойленко, известный по сериалам «Доктор Вера» и «Прогулка в пустоту», погиб на фронте 19 февраля в возрасте 28 лет, сообщили местные СМИ.

    Как пишет издание «Главком» со ссылкой на его подругу Екатерину Григоренко, «на фронте 19 февраля погиб актер Алексей Самойленко», передает РИА «Новости». Самойленко, которому было 28 лет, начал службу в ВСУ в 2022 году. Похороны актера состоятся в среду в Киеве.

    Известность он получил благодаря участию в театральных проектах и съемкам в телевизионных шоу и фильмах, в частности, в сериалах «Доктор Вера» и «Прогулка в пустоту».

    Ранее сообщалось, что чемпионка Украины по тяжелой атлетике Нина Пашкевич и чемпион мира по панкратиону (вид единоборств) Ярослав Стрелец, которые воевали против России в составе вооруженных сил Украины, погибли.

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    26 февраля 2025, 01:09 • Новости дня
    Мэр Красноармейска призвал Зеленского «дать людям пожить»

    Украинский мэр прифронтового города обратился к Зеленскому с просьбой о мире для людей

    Мэр Красноармейска призвал Зеленского «дать людям пожить»
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский мэр города Красноармейске (Покровск) в ДНР Руслан Требушкин записал видеообращение на русском языке к Владимиру Зеленскому, подчеркнув, что местные жители находятся в тяжелых прифронтовых условиях и выступают за мир, а не за войну.

    Покровск находится в нескольких километрах от фронта в ДНР и контролируется ВСУ.  Обращение мэра Покровска Руслана Требушкина к Владимиру Зеленскому с призывом заключить мир, появилось в соцсетях. Город находится в нескольких километрах от фронта в ДНР и контролируется ВСУ. Требушкин отметил, что жители Красноармейска (украинское название Покровск) и Димитрова (Мирнограда), несмотря на обстрелы, отсутствие тепла и центрального водоснабжения, остаются в своих городах и хотят мира.

    «Общаясь с этими жителями, я от всех слышу: «Мира, мира, мира», но статистика свидетельствует о другом, статистика, которую говорит наш президент, свидетельствует о том, что большинство украинцев хотят войны», – сказал он.

    По словам Требушкина, на самом деле люди устали и не хотят воевать. Он выразил уверенность в том, что мир возможен, и обратился к Зеленскому с просьбой: «Заключайте мир и дайте людям пожить».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в недавнем репортаже Euronews житель Красноармейска  заявил о своей русской идентичности и отказался уезжать из города. Он сказал: «По паспорту я украинец, а в душе… тут нет украинцев, русские все». Он подчеркнул, что не боится прихода российских войск, потому что считает их такими же русскими, как и жители города.

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    25 февраля 2025, 18:10 • Новости дня
    Утрату власти Зеленским заметил западный журналист

    Ирландский журналист Боуз заявил об утрате Зеленским контроля над властью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский начал утрачивать контроль над властью на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

    Боуз в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) отметил, что против Зеленского ополчились зависимый парламент и СМИ в Киеве, которые ранее были лояльны к нему, передает РИА «Новости». По словам журналиста, это свидетельствует о том, что Зеленский, которого Боуз называет диктатором, теряет контроль над управлением страной.

    Накануне Верховная рада Украины не поддержала постановление о продолжении полномочий президента Владимира Зеленского из-за нехватки голосов, но затем со второго раза приняла решение о продлении полномочий главы киевского режима до избрания нового президента.

    Президент России Владимир Путин заявил, что у Владимира Зеленского нет шансов на переизбрание на пост президента Украины.

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    26 февраля 2025, 07:17 • Новости дня
    Трамп оценил сделку с Киевом в 1 трлн долларов
    Трамп оценил сделку с Киевом в 1 трлн долларов
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что возможное соглашение с Украиной на 1 трлн долларов станет прорывом в сфере редкоземельных металлов.

    По его словам, возможность заключения соглашения с Украиной оценивается в 1 трлн долларов, передает РИА «Новости».

    Трамп отметил, что это может стать «очень большой сделкой» в сфере редкоземельных металлов.

    Президент США добавил, что редкоземельные металлы играют ключевую роль в современной промышленности и технологиях, поэтому их добыча представляет стратегический интерес для США.

    Такое соглашение может значительно укрепить экономические связи между Вашингтоном и Киевом, а также обеспечить американскую промышленность важными ресурсами.

    Глава Белого дома также выразил надежду, что переговоры с украинской стороной будут успешными и приведут к взаимовыгодному сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Financial Times заверило, что Киев принял новые условия сделки с США по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования компенсации в 500 млрд долларов.

    Коментарии (10)
    26 февраля 2025, 00:31 • Новости дня
    Трамп поддержал введение миротворцев на Украину

    Трамп заявил о необходимости миротворческих войск на Украине в приемлемой форме

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп отметил важность наличия миротворческих сил на Украине, подчеркнув, что их форма должна быть приемлема для всех сторон конфликта.

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил о необходимости присутствия миротворческих войск на территории Украины, передает ТАСС. По его мнению, форма данных сил должна быть такой, которая устроит все заинтересованные стороны.

    «Нам также нужны миротворцы. Форма миротворческих сил, которая будет приемлемой для всех», – подчеркнул Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ни одна политическая сила в стране не поддерживает направление польских войск на Украину, отметив общую позицию в этом вопросе.

    Российский МИД выразил отрицательное отношение к идее размещения европейских миротворцев на Украине, заявив, что это станет шагом к эскалации конфликта.

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    25 февраля 2025, 20:31 • Новости дня
    Власти Полтавы снесли памятник Петру I
    Власти Полтавы снесли памятник Петру I
    @ t.me/kateryna_yamshchikova

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Полтаве власти демонтировали памятник российскому императору Петру I и памятный знак, посвященные событиям Полтавской битвы.

    Украинский телеканал «Рада» сообщил о демонтаже памятника Петру I в Полтаве, который находился возле музея «Поле Полтавской битвы», передает ТАСС. Исполняющая обязанности главы города Екатерина Ямщикова заявила, что памятный знак на месте отдыха Петра I также был демонтирован.

    Право на демонтаж власти получили после решения Минкультуры исключить 15 объектов культурного наследия Полтавы из госреестра недвижимых памятников. Приказ был подписан 31 января. Под исключение попали объекты, связанные с Российской империей, такие как памятники Петру I на Шведской могиле, место его командного пункта и редуты на поле сражения.

    Памятник Петру I был создан в 1915 году скульптором Амандусом Адамсоном по инициативе выпускников Петровского Полтавского кадетского корпуса. Бронзовая скульптура высотой более двух метров изначально располагалась в кадетском корпусе, а в 1950 году была перенесена в музей.

    В прошлом году в Полтаве на Украине на месте снесенного памятника Пушкину установили инсталляцию «Ракета».

    Ранее в киевском парке Славы демонтировали бюст дважды Героя Советского Союза Сидора Ковпака в рамках кампании по «декоммунизации», а в Одессе демонтировали памятник Владимиру Высоцкому у здания киностудии на фоне решения исполкома горсовета о сносе объектов, якобы содержащих «символику российской имперской политики».

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    26 февраля 2025, 12:00 • Новости дня
    WSJ: Трамп не гарантировал помощь Украине при возобновлении боевых действий
    WSJ: Трамп не гарантировал помощь Украине при возобновлении боевых действий
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    План американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине не предусматривает обязательной помощи США Киеву в случае возобновления боевых действий, пишет The Wall Street Journal.

    По данным издания, план американского президента по урегулированию конфликта на Украине не включает гарантий, что США окажут помощь Киеву в случае возобновления боевых действий, передает ТАСС.

    Неназванный представитель Белого дома сообщил изданию, что будущее соглашение не предусматривает обязательства США развертывать военный контингент в регионе.

    Издание выражает мнение, что для Европы многое поставлено на карту: стремление Трампа к скорейшему миру на Украине может сыграть на руку президенту России Владимиру Путину и разрушить 80-летнее трансатлантическое партнерство в области безопасности.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил поддержку возможности размещения европейских миротворческих войск на Украине после окончания конфликта, подчеркнув, что обсуждение этой меры ведется с европейскими партнерами, включая Францию.

    Коментарии (0)
    25 февраля 2025, 23:34 • Новости дня
    AFP: США и Украина подпишут соглашение по минералам 28 февраля в Вашингтоне

    Киев планирует подписать с США в Вашингтоне сделку по минеральным ресурсам

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев намерен подписать с США сделку о минеральных ресурсах в Вашингтоне, которую планируют заключить 28 февраля.

    Как передает «Франс Пресс», высокопоставленный украинский чиновник сообщил о предстоящей сделке по минеральным ресурсам между США и Украиной, которую могут подписать 28 февраля в Вашингтоне. Представитель украинской стороны отметил, что визит в американскую столицу планируется в пятницу.

    «На данном этапе мы рассматриваем визит в Вашингтон в пятницу, чтобы подписать сделку», – приводит агентство слова чиновника. Чиновник также подчеркнул, что фонд, который будет создан, станет совместным для Украины и Америки.

    Источник агентства отметил, что в проекте соглашения упоминается вопрос безопасности. Однако, точная роль США в этом контексте пока остается неясной. «Есть общее положение о том... что Америка поддерживает усилия по гарантированию безопасности», – заявил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев принял новые условия сделки с США по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования компенсации в 500 млрд долларов.

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