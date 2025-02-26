Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
Кремль отказался комментировать планы Зеленского по недрам
Кремль не стал комментировать планы Зеленского подписать соглашение с США о недрах
Кремль воздержался от комментариев по планам Владимира Зеленского подписать с США соглашение о редкоземельных металлах, связав это с отсутствием официальных заявлений.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что Кремль не комментирует планы Зеленского по подписанию соглашения с США по редкоземельным металлам, передает ТАСС.
Он отметил, что до появления официальных заявлений на этот счет Кремль не будет давать комментарии.
Песков указал, что пока Кремль не располагает официальной информацией о визите и темах обсуждения. Он подчеркнул, что «скорее всего, конечно, будут попытки наполнить этот визит чем-то субстантивным», однако точных данных о содержании обсуждений пока нет.
Газета ВЗГЛЯД писала, что широко обсуждаемая сделка в отношении украинских активов, без сомнения, войдет в учебники истории и экономики как уникальный проект слияния/поглощения в масштабах целой страны. Тем временем Трамп оценил сделку с Киевом в 1 трлн долларов.