Трамп оценил сделку с Киевом в 1 трлн долларов

Tекст: Александра Юдина

По его словам, возможность заключения соглашения с Украиной оценивается в 1 трлн долларов, передает РИА «Новости».

Трамп отметил, что это может стать «очень большой сделкой» в сфере редкоземельных металлов.

Президент США добавил, что редкоземельные металлы играют ключевую роль в современной промышленности и технологиях, поэтому их добыча представляет стратегический интерес для США.

Такое соглашение может значительно укрепить экономические связи между Вашингтоном и Киевом, а также обеспечить американскую промышленность важными ресурсами.

Глава Белого дома также выразил надежду, что переговоры с украинской стороной будут успешными и приведут к взаимовыгодному сотрудничеству.

Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Financial Times заверило, что Киев принял новые условия сделки с США по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования компенсации в 500 млрд долларов.