Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.5 комментариев
Трамп оценил сделку с Киевом в 1 трлн долларов
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что возможное соглашение с Украиной на 1 трлн долларов станет прорывом в сфере редкоземельных металлов.
По его словам, возможность заключения соглашения с Украиной оценивается в 1 трлн долларов, передает РИА «Новости».
Трамп отметил, что это может стать «очень большой сделкой» в сфере редкоземельных металлов.
Президент США добавил, что редкоземельные металлы играют ключевую роль в современной промышленности и технологиях, поэтому их добыча представляет стратегический интерес для США.
Такое соглашение может значительно укрепить экономические связи между Вашингтоном и Киевом, а также обеспечить американскую промышленность важными ресурсами.
Глава Белого дома также выразил надежду, что переговоры с украинской стороной будут успешными и приведут к взаимовыгодному сотрудничеству.
Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Financial Times заверило, что Киев принял новые условия сделки с США по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования компенсации в 500 млрд долларов.