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ВТБ сообщил о росте мошенничеств с фейковым заработком в интернете на 50%
ВТБ: Число мошеннических схем с фишингом и ложным заработком в интернете выросло на 50%
В январе количество мошеннических схем в интернете, связанных с фишингом и предложениями заработка, увеличилось на 50% по сравнению с декабрем, при этом злоумышленники активно маскируют вредоносные программы под легитимные приложения для похищения денег россиян, сообщили в ВТБ.
Число мошеннических схем, связанных с фишингом и предложениями заработка в интернете, в январе увеличилось на 50% по сравнению с декабрем прошлого года, пишет ТАСС.
Пресс-служба ВТБ сообщает, что злоумышленники стали чаще использовать поддельные интернет-магазины, сервисы доставки и ложные схемы трудоустройства, маскируя вредоносные программы под легитимные приложения, чтобы похитить деньги россиян.
По данным ВТБ, одной из наиболее заметных тенденций стало расширение фишинговых схем. Клиенты банка сталкивались с поддельными интернет-магазинами, предлагающими товары по выгодной цене. Такие магазины отправляют фальшивые номера заказов и договоры, а после оплаты мошенники исчезают, удаляя сайт. Также распространены схемы с оплатой доставки через поддельные страницы, где злоумышленники получают данные банковской карты.
Выросло число случаев с автоматическими подписками: пользователь переходит по ссылке на сайт с «бесплатным пробным доступом» к курсам или развлечениям, а ввод платежных данных активирует автоматические списания. Популярны и фальшивые инвестиции, где клиенту предлагают вложить деньги в «перспективные активы» с обещанием высокого дохода, но доступ к платформе блокируется после перевода средств.
Новой тенденцией стало мошенничество с продвижением товаров на маркетплейсах. Жертве предлагают оплачиваемую работу по оставлению лайков и отзывов, но после требуют предоплату или покупку «доступа к платформе». Также мошенники размещают вакансии, требуя установить приложение, которое дает им доступ к банковским данным.
ВТБ рекомендует не вводить данные банковских карт на незнакомых сайтах и не переходить по ссылкам в мессенджерах для оплаты товаров или доставки. Бдительность следует проявлять при предложениях заработка с предоплатой или установкой программ. Советуются и антивирусные программы для проверки ссылок.
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