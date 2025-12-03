Терять все бонусы, которые дает Россия, Казахстану, понятно, не хочется, да и складывание яиц в одну корзину не соответствует политике многовекторности. Однако сегодня жесткие времена, и Казахстан (да и не только) начинают склонять к выбору.0 комментариев
Бельгийская полиция освободила Могерини после задержания
AGI: Могерини освободили после задержания по делу о коррупции
Экс-глава дипломатической службы Евросоюза Федерика Могерини, задержанная бельгийской полицией вместе с экс-генсеком Стефано Саннино по делу о коррупции, была отпущена на свободу.
Экс-глава дипломатической службы Евросоюза и ректор Колледжа Европы Федерика Могерини была освобождена после задержания бельгийской полицией, передает ТАСС со ссылкой на итальянское агентство AGI.
Могерини накануне задержали в Брюсселе по подозрению в мошенничестве и коррупции, однако уже в ночь со вторника на среду ей позволили покинуть отделение полиции.
Вместе с ней был задержан и бывший генеральный секретарь европейской дипломатической службы Стефано Саннино. Оба чиновника проходят по делу о коррупции в структурах Евросоюза. Подробности расследования и официальные обвинения пока не разглашались.
Как писала газета ВЗГЛЯД, задержание Федерики Могерини шокировало дипломатическую службу Евросоюза.
Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала Евросоюз за игнорирование коррупционных скандалов внутри своих структур.