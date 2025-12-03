Президент Финляндии Стубб посетовал на гибель либерального миропорядка

Tекст: Катерина Туманова

«Мы живем в новом мире хаоса. Либеральный, основанный на правилах порядок, возникший после окончания Второй мировой войны, умирает. Многостороннее сотрудничество уступает место многополярной конкуренции. Конъюнктурные сделки, похоже, важнее соблюдения международных правил. Конкуренция великих держав возвращается, поскольку соперничество между Китаем и США задает рамки геополитики», – пишет он в статье для Foreign Affairs.

По его мнению, формируется трехстороннее противостояние между глобальным Западом, глобальным Востоком и глобальным Югом.

«Выбирая между укреплением многосторонней системы и стремлением к многополярности, глобальный Юг определит, будет ли геополитика следующей эпохи склоняться к сотрудничеству, фрагментации или доминированию», – прогнозирует Стубб.

Он считает, что следующие 5-10 лет определят мировой порядок на десятилетия вперед, поэтому у западных стран еще остается шанс убедить остальной мир в своей способности к диалогу, последовательности и сотрудничеству.

«Если страны откажутся от сотрудничества в пользу конкуренции, миру грозят еще более серьезные конфликты», – предупредил финский президент.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Стубб в мае пытался убедить американского президента Дональда Трампа в утрате Россией статуса «великой державы». Также Стубб заявлял, что России не стоит испытывать судьбу и «играть» с Дональдом Трампом. В ноябре финский президент выразил надежду на возобновление контактов с Россией.



