Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.9 комментариев
На Западе высмеяли предупреждение президента Финляндии России
Журналист Христофору высмеял слова Стубба о России
Высказывания президента Финляндии Александра Стубба о нежелательности для России «играть» с Дональдом Трампом стали поводом для ироничных комментариев в зарубежных соцсетях.
Кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) высмеял обращение президента Финляндии Александра Стубба к России. Стубб в интервью американскому изданию New York Times заявил, что России не следует испытывать судьбу и «играть» с Дональдом Трампом.
Христофору опубликовал выдержку из публикации и сопроводил ее комментарием: «Определение вассала в одном заголовке. NYT: Финский лидер предупреждает Кремль: «Не играйте с президентом Трампом».
Ранее Стубб заявил, что Россия должна согласиться на полное и безусловное прекращение огня на Украине.
Он также рассказал в интервью The New York Times, что Финляндия опасается повторения для Украины своего опыта жестких уступок СССР, из-за чего страна может потерять часть суверенитета или территорий.
Сенатор Андрей Климов и дипломат Константин Долгов отметили, что, требуя от России согласия на полное прекращение огня, Стубб старается отвлечь внимание финнов от внутренних проблем, игнорируя недоговороспособность Киева и противореча позиции Москвы.