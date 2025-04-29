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Стубб предостерег Украину от территориальных уступок Москве по примеру Финляндии
Финляндия, имеющая опыт жестких уступок СССР, опасается, что Украина может оказаться в похожей ситуации и потерять часть суверенитета или территорий, рассказал финский президент Александр Стубб в интервью The New York Times.
Александр Стубб отметил, что не желает для Украины повторения финского сценария середины XX века, когда страна была вынуждена уступить территории и согласиться на ограничения во внешней политике, передает The New York Times.
По словам Стубба, украинская сторона и европейские союзники призывают Москву к переговорам, но Россия отвергает мирные инициативы. Стубб также отметил важность давления на Россию через санкции и военную поддержку Киева, подчеркнув необходимость предоставить Украине гарантии безопасности, прежде всего от европейских стран, а также с поддержкой США.
Президент Финляндии выразил мнение, что исходя из собственного опыта, страна смогла сохранить независимость ценой территориальных уступок и ограничений, но такой путь, по его словам, не должен повториться для Украины. При этом Стубб добавил, что Финляндия никогда не признает территорий, которые Россия аннексировала с начала конфликта.
В качестве примера политической гибкости Стубб рассказал о предложениях Финляндии поставлять ледоколы и увеличивать закупки американского сжиженного газа для укрепления отношений с США. Он подчеркнул, что для небольшого государства внешняя политика – вопрос выживания, а не политической игры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила президента Финляндии Александера Стубба в дезинформации сограждан относительно отношений с Москвой.
Президент Финляндии Александр Стубб, требуя от России согласия на «полное прекращение огня» на Украине, пытается отвлечь внимание финнов от внутренних проблем, игнорируя недоговороспособность Киева и противореча позиции Москвы, сказали газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов и дипломат Константин Долгов.
Ранее Финляндия приняла решение оставить закрытыми пограничные переходы с Россией и централизовать прием заявлений на убежище до дальнейшего уведомления.