Tекст: Игорь Иножарский

Александр Стубб отметил, что не желает для Украины повторения финского сценария середины XX века, когда страна была вынуждена уступить территории и согласиться на ограничения во внешней политике, передает The New York Times.

По словам Стубба, украинская сторона и европейские союзники призывают Москву к переговорам, но Россия отвергает мирные инициативы. Стубб также отметил важность давления на Россию через санкции и военную поддержку Киева, подчеркнув необходимость предоставить Украине гарантии безопасности, прежде всего от европейских стран, а также с поддержкой США.

Президент Финляндии выразил мнение, что исходя из собственного опыта, страна смогла сохранить независимость ценой территориальных уступок и ограничений, но такой путь, по его словам, не должен повториться для Украины. При этом Стубб добавил, что Финляндия никогда не признает территорий, которые Россия аннексировала с начала конфликта.

В качестве примера политической гибкости Стубб рассказал о предложениях Финляндии поставлять ледоколы и увеличивать закупки американского сжиженного газа для укрепления отношений с США. Он подчеркнул, что для небольшого государства внешняя политика – вопрос выживания, а не политической игры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила президента Финляндии Александера Стубба в дезинформации сограждан относительно отношений с Москвой.

Президент Финляндии Александр Стубб, требуя от России согласия на «полное прекращение огня» на Украине, пытается отвлечь внимание финнов от внутренних проблем, игнорируя недоговороспособность Киева и противореча позиции Москвы, сказали газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов и дипломат Константин Долгов.

Ранее Финляндия приняла решение оставить закрытыми пограничные переходы с Россией и централизовать прием заявлений на убежище до дальнейшего уведомления.