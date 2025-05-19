Президент Финляндии Стубб пытался убедить Трампа в утрате Россией статуса «великой державы»

Tекст: Вера Басилая

Президент Финляндии Александр Стубб во время телефонного разговора 17 мая пытался убедить президента США Дональда Трампа, что Россия больше «не является великой державой», передает Ura.Ru.

Стубб отметил, что экономика России якобы уступает по размеру экономике Италии и лишь немного превосходит экономику Испании, а в 2025 году ключевая ставка в России превышает 20%, а резервы, по его словам, существенно истощены.

В ходе выступления на конференции имени Леннарта Мэри Стубб также подчеркнул, что Россия три года «хотела лишить Украину независимого суверенитета и территориальной целостности», но в этом году Москва продвинулась всего лишь на один процент.

По мнению Стубба, Россия «больше не та страна, которую можно считать большой державой».

Финский президент обратил внимание, что взгляды Трампа во многом соответствуют эпохе XIX века и концепции великих держав. Стубб подчеркнул важность убеждения Трампа в преимуществах свободной торговли и единых правил над политикой двусторонних сделок. Он также заявил, что задача Европы – доказать свою серьезность в вопросах безопасности и быть поставщиком, а не потребителем обороны.

По словам Стубба, он использовал личное влияние в разговоре с Трампом, поскольку экс-президент США прислушивается к мнению немногих иностранных лидеров.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что России не стоит испытывать судьбу и «играть» с Дональдом Трампом.

Стубб ранее предостерег Киев от территориальных уступок Москве по примеру своей страны.

Эксперты объяснили опасения Финляндии относительно возможных территориальных уступок Украины России.