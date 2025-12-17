Мишустин сообщил о снижении числа цифровых преступлений в России

Мишустин: Число киберпреступлений в России снизилось на 9,5%

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, в течение десяти месяцев общее число подобных преступлений снизилось на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает ТАСС.

Мишустин также указал, что если сравнить данные за октябрь прошлого и нынешнего годов, количество цифровых преступлений сократилось почти на четверть. Он считает, что достигнутых результатов удалось добиться благодаря уже принятым мерам по борьбе с киберпреступниками.

Глава кабмина подчеркнул необходимость продолжения системной работы в этом направлении. «При этом надо создавать такие условия, при которых технологии используются для безопасности людей, а не против них», – заявил премьер-министр. Мишустин добавил, что защита граждан должна оставаться максимально эффективной.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о сокращении киберпреступлений за девять месяцев 2025 года.

Напомним, с начала 2025 года вступили в силу 10 новых федеральных законов по борьбе с мошенничеством.