Путин назвал расширение соцгарантий бойцам СВО одним из ключевых приоритетов
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны отметил, что государство ставит одним из приоритетов расширение социальных гарантий для бойцов специальной военной операции и их семей.
«Одним из приоритетов государства является расширение социальных гарантий для участников специальной военной операции и членов их семей, для всех наших военнослужащих», – сказал глава государства, передает ТАСС.
Ранее Путин пообещал обеспечить полную поддержку семьям погибших военных.
Он назвал поддержку защитников Отечества нравственным долгом.