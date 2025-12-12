Стоимость такси в Москве вечером выросла в два-три раза из-за непогоды

Tекст: Валерия Городецкая

В приложении «Яндекс Go» была добавлена пометка о большом количестве заказов при нехватке автомобилей, причиной чего называют ухудшившиеся погодные условия, передает ТАСС.

В то же время в московском регионе начался снег, а к вечеру ожидается метель вследствие порывов северо-западного ветра скоростью до 15-17 м/с.

Гидрометцентр предупредил об усилении ветра, налипании мокрого снега на провода и деревья, а также объявил в городе и области желтый уровень погодной опасности до 21.00 по московскому времени. Синоптики напомнили, что на дорогах возможна сильная гололедица.

В Московской области к 15.00 температура воздуха в Дмитрове опустилась до минус 1,1 градуса Цельсия.

Ранее москвичам пообещали морозные и снежные выходные.