Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.
Стоимость такси в Москве вечером выросла в два-три раза из-за непогоды
В российской столице вечером пятницы стоимость поездки на такси увеличилась в среднем в два-три раза на фоне непогоды.
В приложении «Яндекс Go» была добавлена пометка о большом количестве заказов при нехватке автомобилей, причиной чего называют ухудшившиеся погодные условия, передает ТАСС.
В то же время в московском регионе начался снег, а к вечеру ожидается метель вследствие порывов северо-западного ветра скоростью до 15-17 м/с.
Гидрометцентр предупредил об усилении ветра, налипании мокрого снега на провода и деревья, а также объявил в городе и области желтый уровень погодной опасности до 21.00 по московскому времени. Синоптики напомнили, что на дорогах возможна сильная гололедица.
В Московской области к 15.00 температура воздуха в Дмитрове опустилась до минус 1,1 градуса Цельсия.
Ранее москвичам пообещали морозные и снежные выходные.