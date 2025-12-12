В Британии отметили нерешительность США в обороне НАТО

Замминистра обороны Британии Карнс заявил о нерешительности США в обороне НАТО

Tекст: Тимур Шайдуллин

США уже не так решительно подходят к вопросам коллективной обороны внутри НАТО, заявил заместитель министра обороны Британии Алистер Карнс в интервью изданию The Telegraph, которое цитирует «РИА Новости».

По его словам, привычная опора на гарантии безопасности со стороны США больше не работает в прежнем объёме из-за множества новых угроз, с которыми сталкивается Вашингтон. Карнс подчеркнул: «В течение последних 50-60 лет мы полагались на гарантии безопасности от США, а теперь, когда Штаты сталкиваются с многополярными угрозами, они могут быть не такими решительными, как в прошлом».

Чиновник отметил, что, несмотря на полную приверженность президента США Дональда Трампа принципам НАТО и пятой статье о коллективной обороне, существует проблема нехватки ресурсов. Вашингтону приходится распределять силы между вызовами на востоке и западе, что отражается на уровне поддержки союзников.

По мнению Карнса, Британия больше не должна передавать свою безопасность на «аутсорсинг» США и должна увеличить собственные расходы на оборону, а также укреплять независимую военную силу. Он подчеркнул, что Европа в целом и Британия в частности должны пересмотреть свои инвестиции в оборонную сферу.

Вместе с тем Карнс признал, что правительство допустило просчёты при закупке вооружений, выбрав технику, которая в итоге оказалось ненужной из-за изменений технологических приоритетов или чрезмерных расходов по ряду других оборонных программ.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о провале британских бронемашин, которые представляют угрозу не для противника, а для экипажа. Их теперь придется осваивать Украине.

Сейчас Европа переживает, возможно, самый сложный момент в отношениях с США, пишет Bloomberg, Согласно 33-страничной стратегии нацбезопасности Штатов, Европа рискует исчезнуть, если не изменит свою культуру и политику.

Напомним, в документе Белый дом подчеркнул приоритет самостоятельного обеспечения безопасности со стороны европейских государств.



