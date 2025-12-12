На Камчатке местного жителя осудили за пытки сожительницы

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мужчину приговорили к семи годам общего режима за жестокие действия в отношении своей сожительницы и ее собаки, указали в ведомстве, передают «Вести».

Как сообщает прокуратура Камчатского края, осужденным стал 38-летний житель Петропавловска-Камчатского.

В октябре прошлого года 38-летний осужденный из ревности неоднократно избил свою 32-летнюю сожительницу, связал ее скотчем, причинил ножевые ранения и пригрозил убийством, а также совершил развратные действия. Пострадавшей был причинен вред здоровью средней тяжести.

Прокуратура указала, что до этого инцидента мужчина также из ревности поместил собаку женщины по кличке Эш в стиральную машину и включил цикл стирки, однако пострадавшей удалось спасти животное.

