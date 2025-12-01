ВВС Финляндии начали тренировочные полеты F/A-18 Hornet в Рованиеми

Tекст: Денис Тельманов

Истребители ВВС Финляндии F/A-18 Hornet начали тренировочные вылеты на севере страны в рамках учений Otava 25, передает РИА «Новости». Маневры проходят с первого по четвертое декабря на базе Рованиеми и организованы одиннадцатой истребительной эскадрильей Лапландского крыла.

В учениях участвуют многоцелевые F/A-18, полеты выполняются ежедневно с утра до полуночи, включая полеты на малых высотах.

С октября 2024 года ВВС Финляндии задействовали F/A-18 Hornet и самолеты Hawk в серии тренировочных полетов, которые завершатся в декабре. Учения проходят также при участии Карельского крыла и академии военно-воздушных сил страны.

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее отмечал, что после вступления Финляндии в НАТО в апреле 2023 года интенсивность национальных маневров заметно увеличилась. На 2025 год запланировано 115 учений, а в 2024 году финская территория впервые использовалась в крупных маневрах альянса.

Президент России Владимир Путин в интервью заявлял, что расширение НАТО бессмысленно с точки зрения национальных интересов Финляндии и Швеции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны НАТО начинают учения под руководством военно-морских сил Финляндии в Балтийском море с участием около пяти тысяч военных и 20 кораблей.

Европа обсуждает возможность применения силы против авиации ВВС России в небе над Балтикой. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила сбивать российские самолеты при якобы нарушении воздушного пространства ЕС.

Москву регулярно обвиняют в подобных инцидентах, однако доказательства не представляют. Эксперты считают, что ситуация ставит НАТО и Россию на грань вооруженного конфликта. За первые три месяца 2025 года в Финляндии прекратили деятельность более 21 тыс. компаний.