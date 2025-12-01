  • Новость часаМИД Японии подтвердил курс на заключение мирного договора с Россией
    Для подготовки к войне с Россией Франция обирает даже пенсионеров
    Над Украиной заметили «Герань» с ракетой «воздух-воздух»
    В Нижегородской области чиновникам решили доплачивать полоклада за неподкупность
    В СПЧ выступили против идеи карать подростков за насилие по «взрослым» законам
    МИД Японии подтвердил курс на заключение мирного договора с Россией
    WikiLeaks решили перезапустить в новом формате под юрисдикцией России
    Ганчев сообщил о зачистке районов Волчанска российской армией
    Названы получившие предупреждение Рособрнадзора российские вузы
    Легендарный футболист Владимир Мунтян умер на 80-м году жизни
    Ольга Андреева Ольга Андреева Приднестровье – запасная карта Запада

    Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Кто не уважает свои истории, будет жить в чужих

    Включив телевизор утром 9 мая, убеждаешься, что с главной Историей у нас все в порядке. Но в остальные дни подобного чувства не возникает. Наше поле историй заполнено каким-то мелким и липким сором, который хочется вымести веником.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Борьба с Россией привела Европу в «ловушку Фукидида»

    По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.

    1 декабря 2025, 17:52 • Новости дня

    Финские истребители F/A-18 провели учения на севере страны

    ВВС Финляндии начали тренировочные полеты F/A-18 Hornet в Рованиеми

    Tекст: Денис Тельманов

    Тренировочные полеты истребителей F/A-18 Hornet прошли на базе Рованиеми с участием Лапландского крыла, включая маневры на малых высотах.

    Истребители ВВС Финляндии F/A-18 Hornet начали тренировочные вылеты на севере страны в рамках учений Otava 25, передает РИА «Новости». Маневры проходят с первого по четвертое декабря на базе Рованиеми и организованы одиннадцатой истребительной эскадрильей Лапландского крыла.

    В учениях участвуют многоцелевые F/A-18, полеты выполняются ежедневно с утра до полуночи, включая полеты на малых высотах.

    С октября 2024 года ВВС Финляндии задействовали F/A-18 Hornet и самолеты Hawk в серии тренировочных полетов, которые завершатся в декабре. Учения проходят также при участии Карельского крыла и академии военно-воздушных сил страны.

    Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее отмечал, что после вступления Финляндии в НАТО в апреле 2023 года интенсивность национальных маневров заметно увеличилась. На 2025 год запланировано 115 учений, а в 2024 году финская территория впервые использовалась в крупных маневрах альянса.

    Президент России Владимир Путин в интервью заявлял, что расширение НАТО бессмысленно с точки зрения национальных интересов Финляндии и Швеции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны НАТО начинают учения под руководством военно-морских сил Финляндии в Балтийском море с участием около пяти тысяч военных и 20 кораблей.

    Европа обсуждает возможность применения силы против авиации ВВС России в небе над Балтикой. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила сбивать российские самолеты при якобы нарушении воздушного пространства ЕС.

    Москву регулярно обвиняют в подобных инцидентах, однако доказательства не представляют. Эксперты считают, что ситуация ставит НАТО и Россию на грань вооруженного конфликта. За первые три месяца 2025 года в Финляндии прекратили деятельность более 21 тыс. компаний.

    30 ноября 2025, 11:56 • Новости дня
    Bild заявил о страхе у немецких военных из-за МиГ-31 ВКС России у границ Польши
    Bild заявил о страхе у немецких военных из-за МиГ-31 ВКС России у границ Польши
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Четыре российских истребителя МиГ-31 в ходе плановых полетов вызвали переполох в Польше, напугав немецких солдат, сообщает издание Bild.

    Четыре российских истребителя МиГ-31, выполняя плановые полеты вблизи западной границы России, вызвали тревогу среди польских и немецких военных, передает Bild. Из-за активности российских самолетов силы противовоздушной обороны Польши и немецкие комплексы Patriot, размещенные в районе аэропорта Жешува, были приведены в готовность.

    В материале отмечается, что через этот аэропорт проходит значительная часть военной помощи для Украины, поэтому любые инциденты рядом с ним вызывают особое внимание НАТО. Представитель польских ВВС подтвердил, что в пятницу была зафиксирована активность в российском воздушном пространстве, однако все истребители оставались внутри границ России.

    Вооружённые силы Польши и находящиеся в стране подразделения немецкого бундесвера отреагировали на ситуацию в полном соответствии с протоколом, несмотря на то что реального нарушения границы не произошло. Именно переброска двух дополнительных систем Patriot стала одной из немедленных мер предосторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша подняла истребители из-за активности России на Украине. В Варшаве опровергли информацию о нехватке средств для покраски F-16. Польские власти заявили о нарушении российского самолета их воздушного пространства.

    1 декабря 2025, 04:14 • Новости дня
    В НАТО заявили о возможности упреждающих ударов в качестве «ответа» России
    В НАТО заявили о возможности упреждающих ударов в качестве «ответа» России
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО могло бы рассмотреть возможность применения «упреждающих ударов» в качестве «оборонительных действий» в ответ на якобы агрессивную политику России, сообщил глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

    «Мы изучаем все. В киберсфере мы, скорее, реагируем», – приводит слова Драгоне передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    Он заявил, что в НАТО «думают» о возможности «действовать более агрессивно или упреждающе вместо того, чтобы реагировать». Драгоне добавил, что подобные решения требуют выхода за рамки привычных представлений об обороне в рамках альянса. Он указал на существующие сложности, связанные с правовыми аспектами, вопросом юрисдикции, а также определением субъектов, которые будут выполнять такие операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин не раз опровергал заявления о намерении России напасть на страны Европы и НАТО. Глава министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что война НАТО с Россией может состояться до 2029 года. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о возвращении военного призыва в стране в добровольной форме под предлогом «российской угрозы».

    30 ноября 2025, 14:42 • Видео
    Деньги России защитила одна страна

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    29 ноября 2025, 11:54 • Новости дня
    Депутат Журова назвала трех самых враждебных к России политиков

    Журова: Каллас, Фон дер Ляйен и Макрон – три самых враждебных к России политика

    Депутат Журова назвала трех самых враждебных к России политиков
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова выделила трех западных лидеров, чьи высказывания и взгляды отражают наиболее враждебное отношение к России.

    Депутат Госдумы, зампред Комитета по международным отношениям Светлана Журова назвала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу дипломатии ЕС Каю Каллас и президента Франции Эммануэля Макрона тремя самыми враждебными к России западными политиками.

    В интервью Lenta.ru Журова заявила, что такой выбор был сделан на основе их публичных высказываний и предпринимаемых ими шагов в отношении России.

    Журова объяснила свою позицию тем, что фон дер Ляйен и Каллас чаще всего выступают с негативными или спорными заявлениями, включая предложения, затрудняющие мирное урегулирование. Она выразила мнение, что именно эти две женщины заметнее других проявляют антироссийскую позицию.

    По оценке депутата, каждое высказывание и действие западных лидеров оценивается российской стороной с точки зрения влияния на отношения с Россией.

    Напомним, ранее Кая Каллас заявила, что за последние 100 лет Россия напала более чем на 19 стран.

    В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен считает, что финансирование Украины должно идти только за счет замороженных российских активов в Евросоюзе.

    Ну а Эммануэль Макрон заявил, что Европа и Россия вступили в новый этап стратегического противостояния, отметив так называемую «угрозу» со стороны Москвы.

    Посол России в Бельгии Денис Гончар отметил, что несмотря на абсурдные обвинения в адрес России в якобы готовности напасть на Евросоюз или НАТО, оба объединения всерьез готовятся к большой войне.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разработала «Рейтинг недружественных правительств».

    1 декабря 2025, 14:43 • Новости дня
    В МИД увидели угрозу для урегулирования из-за заявлений НАТО об ударах по России
    В МИД увидели угрозу для урегулирования из-за заявлений НАТО об ударах по России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что заявления о возможных ударах НАТО по России направлены на подрыв усилий по урегулированию украинского кризиса.

    Захарова подчеркнула, что озвучивание идеи «упреждающих ударов» по России со стороны Альянса является целенаправленной попыткой затруднить достижение выхода из нынешнего кризиса на Украине, сообщает РИА «Новости».

    Она заявила: «Видим в нем целенаправленную попытку подрыва усилий по выходу из украинского кризиса... Свои истинные цели и намерения НАТО давно уже не скрывает. При этом у руководства блока хватает совести, чтобы обвинять Россию в «воинственной ядерной риторике», запугивании, пресловутых гибридных атаках без каких-либо доказательств нашей причастности».

    Захарова также указала на двойные стандарты руководства Альянса, которое обвиняет Россию без доказательств, при этом само делая громкие заявления и пытаясь влиять на международную повестку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что альянс может рассмотреть возможность применения «упреждающих ударов» как «оборонительных действий» против России.

    Посол России в Бельгии Денис Гончар отметил, что Евросоюз и НАТО активно готовятся к большой войне, несмотря на регулярные опровержения России обвинений в агрессивных планах.

    Европейские чиновники обсуждают проведение внеплановых учений НАТО и кибернападений в ответ на предполагаемые атаки со стороны России.

    29 ноября 2025, 20:13 • Новости дня
    В США заявили о саботаже НАТО мирного плана по Украине

    Подполковник Дэвис: НАТО срывает мирный план США по Украине

    В США заявили о саботаже НАТО мирного плана по Украине
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерены сорвать мирный процесс на Украине, исключив из предложенного Дональдом Трампом плана принцип нерасширения НАТО, сообщил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

    Отказ руководства НАТО исключить будущий прием Киева в альянс, по мнению американского военного эксперта, ставит под угрозу возможность мирного урегулирования конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Дэвис заявил, что Марк Рютте и Урсула фон дер Ляйен ясно дали понять, что «мира не будет, только препятствия».

    Эксперт считает, что перспектива вступления Украины в НАТО стала одной из причин начала спецоперации. Дэвис отметил, что нынешние лидеры альянса намеренно противодействуют введению запрета на членство для Киева. По его словам, такой шаг он назвал «отравленной пилюлей», направленной на срыв мирных инициатив.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск призвал союзников по НАТО вспомнить о противостоянии с СССР и Россией.

    Госсекретарь США Марко Рубио планирует пропустить встречу министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. Рубио рассказал европейским союзникам, что обсуждение долгосрочных гарантий для Киева будет зависеть от успеха переговоров.

    Посол России в Бельгии Денис Гончар заявил о подготовке ЕС и НАТО к крупному вооруженному конфликту с Россией.

    Президент России Владимир Путин отметил, что Украина и ее европейские союзники продолжают строить иллюзии о возможности нанести России стратегическое поражение.

    28 ноября 2025, 19:25 • Новости дня
    Зеленский назвал представителей Украины на переговорах с США
    Зеленский назвал представителей Украины на переговорах с США
    @ Alberto Gardin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    На предстоящих переговорах с США после отставки главы офиса Андрея Ермака украинскую сторону будут представлять военное и дипломатическое руководство, включая начальника генштаба ВСУ Андрея Игнатова и секретаря СНБО Рустема Умерова

    Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах с США Украину будут представлять начальник генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, а также представители МИД и разведки, передает РИА «Новости».

    По его словам, скоро пройдут важные встречи с американской стороной, участие в которых примут указанные должностные лица.

    Ранее он также заявил, что глава его офиса Андрей Ермак, отвечавший за переговорный процесс, подал заявление об отставке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Ермак подал заявление об уходе с поста главы офиса украинского лидера. Антикоррупционное расследование может не только осложнить положение Ермака, но и сорвать дальнейшие мирные переговоры при посредничестве США.

    29 ноября 2025, 07:55 • Новости дня
    Бойцы «Севера» рассказали о смещении приоритетов ВСУ на Сумское направление
    Бойцы «Севера» рассказали о смещении приоритетов ВСУ на Сумское направление
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Штурмовые подразделения группировки войск «Север» усиливают натиск в Сумской области, интенсивно отрабатывая по позициям ВСУ авиацией ВКС России и расчетами «Солнцепеков».

    «Командование ВСУ постепенно смещает приоритеты в направлении Сумской области, куда перебрасываются подразделения 4 погранотряда с Волчанского направления», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    Артиллерия и ударные дроны группировки «Север» также отработали по выявленным позициям ВСУ в районах Павловки и Рыжевки. На восьми участках продвижение составило до 700 м.

    На Харьковском направлении «Северяне» уверенно продвигаются в Волчанске и  прилегающих населенных пунктах и лесных массивах.

    «Российская авиация результативно отработала по пунктам дислокации резервов ВСУ в тыловых районах. Оборона противника рушится, а солдаты сдаются в плен», – доложили военнослужащие.

    На левом берегу реки Волчья бойцы продвинулись на четырех участках на 500 м, а в ходе продвижения взяли в плен двоих служащих 225 ошп ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 130 человек (из них более 105 в Сумской области и свыше 25 в Харьковской), двое взяты в плен», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, боевые действия в Волчанске, которые группировка войск «Север» ведет против ВСУ, плавно перетекают в прилегающие населенные пункты, в том числе в Вильчу.

    Штурмовые группы «Северян» зашли в Вильчу и Лиман на Харьковском направлении. Российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов, доложило Минобороны.

    1 декабря 2025, 06:44 • Новости дня
    На Тихоокеанском флоте создана гвардейская дивизия морской пехоты
    На Тихоокеанском флоте создана гвардейская дивизия морской пехоты
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота переформировали в 55-ю гвардейскую дивизию морской пехоты. Торжественная церемония вручения Георгиевской ленты и госнаград с передачей Боевого знамени состоялась во Владивостоке, передает источник с места событий.

    Торжественная церемония передачи Боевого знамени переформированной 55-й гвардейской дивизии морской пехоты прошла на территории соединения во Владивостоке, передает ТАСС. Адмирал Виктор Лиина, командующий Тихоокеанским флотом, подчеркнул преемственность соединения и отметил: «Этого события ждали с нетерпением все тихоокеанцы, имеющие честь жить на Дальнем Востоке. Созданная 1 декабря 1968 года 55-я дивизия морской пехоты стала преемницей морских пехотинцев, которые проявили мужество и героизм».

    На церемонии бойцам вручили ордена Жукова и Суворова, а на знамя была закреплена Георгиевская лента. Соединение осуществляет боевое дежурство в Тихом и Индийском океанах, успешно действовало на учениях и в реальных операциях. В 1995 году около 2,5 тыс. военнослужащих подразделения участвовали в восстановлении конституционного порядка в Чечне, многие были награждены, пятерым бойцам присвоено звание Героя России.

    В 2009 году 55-я дивизия была расформирована, а на базе 165-го полка сформировали 155-ю бригаду морской пехоты ТОФ. В 2010 году ее бойцы освободили танкер «Московский университет» от сомалийских пиратов. С начала спецоперации на Украине соединение участвует в боевых действиях и было удостоено ряда государственных наград. В июле 2025 года дивизии присвоили имя дважды Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Гудкова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 155-я бригада морской пехоты была особо отмечена Верховным главнокомандующим за проявленный героизм. Морпехи данной бригады захватили укрепления ВСУ под Красноармейском с использованием боевых машин пехоты БМП-3. Президент России Владимир Путин посетил музей 155-й бригады ТОФ сразу после его открытия.

    1 декабря 2025, 12:28 • Новости дня
    Израиль сообщил о завершении разработки лазерной ПВО «Железный луч»
    Израиль сообщил о завершении разработки лазерной ПВО «Железный луч»
    @ RAFAEL

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израиль завершил разработку передовой системы ПВО «Железный луч», основанной на использовании лазерных технологий, первая ее поставка израильской армии запланирована на декабрь 2025 года, сообщил начальник Управления оборонных исследований и разработок Минобороны еврейского государства Даниэль Голд.

    По его словам, Израиль успешно завершил разработку системы противовоздушной обороны «Железный луч», использующей лазерные технологии, и планирует поставить первую партию вооружения армии страны в декабре 2025 года, передает ТАС.

    Голд заявил: «Ожидается, что лазерная система «Железный луч» коренным образом изменит правила ведения боевых действий на поле боя».

    По словам Голда, Израиль уже работает над технологиями следующего поколения, которые включают оборонительные и наступательные системы для новых сфер конфликтов, в том числе космоса. Он подчеркнул, что эти разработки будут внедрены в эксплуатацию в стратегически подходящее время в соответствии со стратегией Минобороны.

    Основная задача новой системы – перехват ракет сверхмалой дальности, а также минометных и артиллерийских снарядов с помощью лазерного луча. Кроме того, «Железный луч», или «Щит света», способен уничтожать и беспилотники малого размера, что повышает защиту от современных угроз.

    Первоначальные планы по созданию «лазерной стены» были представлены бывшим премьер-министром Нафтали Беннетом еще в 2022 году. Тогда Израиль заявил, что система станет более дешевой альтернативой дорогим ракетам-перехватчикам и позволит заменить часть традиционных средств ПВО. Уже в апреле 2022 года прошли успешные испытания – «Железный луч» смог перехватить минометные и противотанковые снаряды, а также ракеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля анонсировала получение лазерной системы ПВО «Железный луч».

    Израиль впервые применил систему «Железный луч» против иранских ракет.

    Ранее Израиль представил лазерную боевую систему «Железный луч» еще в 2015 году.

    1 декабря 2025, 11:05 • Новости дня
    США резко увеличили производство ракет

    The Washington Times: Компании США резко увеличили производство ракет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский ВПК был вынужден резко нарастить производство боеприпасов из-за истощения запасов на складах Пентагона и возросшего мирового спроса на снаряды, пишет The Washington Times.

    Американский военно-промышленный комплекс вынужден резко увеличить выпуск боеприпасов, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Times.

    В публикации отмечается, что это связано с сокращением арсеналов Пентагона из-за поставок вооружений на Украину и в Израиль, а также с ростом мирового спроса на ракеты.

    Ключевые производители, такие как L3 Harris, Lockheed Martin и General Dynamics, под давлением Конгресса и Пентагона инвестировали уже 700 млн долларов в разработки и наращивание мощностей по выпуску твердотопливных ракетных двигателей. По информации анонимных источников, ранее уровень производства был признан катастрофически низким.

    Предполагается, что к 2026 году производство крупных ракетных двигателей вырастет в шесть раз по сравнению с текущим, а менее крупных – в три раза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США продемонстрировали собственный ядерный ответ на российский ракетный комплекс «Буревестник».

    Вашингтон стремится спровоцировать новую гонку вооружений на фоне технологического отставания от России.

    Американцы представили новую мобильную пусковую установку для крылатых ракет Tomahawk.

    29 ноября 2025, 15:38 • Новости дня
    Туск напомнил НАТО об антироссийской сути альянса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал союзников по НАТО вспомнить, что альянс создавался для противостояния с СССР и Россией.

    Туск обратился к странам – членам НАТО, заявив, что альянс был создан как противовес СССР и России, передает ТАСС. Он подчеркнул через социальную сеть X: «Я хочу напомнить нашим союзникам, что НАТО была создана для защиты Запада от советской агрессии, то есть от России. И ее основой была солидарность, а не эгоистические интересы. Надеюсь, что ничего не изменилось».

    Накануне польский премьер болезненно отреагировал на поездку главы венгерского правительства Виктора Орбана в Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналисты в Копенгагене переключили внимание с польского премьера Дональда Туска на венгерского лидера Виктора Орбана. Туск заявил, что беспилотники, сбитые над Польшей, были российскими. Польские власти решили расширить линию обороны до границы с Украиной.

    29 ноября 2025, 04:10 • Новости дня
    Стало известно о новой тактике ВС России в небе в зоне СВО

    Business Insider узнал о новой тактике ВС России в небе в зоне СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия пытается сбивать украинские вертолеты и другие воздушные цели в помощью беспилотников, заявил изданию подполковник ВСУ Юрий Мироненко, заместитель министра обороны Украины по инновациям, бывший командир подразделения БПЛА.

    По словам Мироненко, совладать с российскими дронами сложно, так как ими управляет оператор в реальном времени.

    «Это позволяет оператору реагировать на текущую ситуацию и даже пытаться атаковать наши самолеты или вертолеты в воздухе», – сказал Мироненко изданию Business Insider (BI).

    По его словам, новая тактика атаки воздушных целей дронами вблизи линии фронта не только сокращает время реакции обороняющихся, но и создает целый ряд новых проблем.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Петербурге представили первый симулятор для перехвата дронов. Ростех сообщил о применении десяти видов высокотехнологичных дронов в зоне СВО. Производитель сообщил о планах начать сборку БПЛА Supercam за рубежом.

    28 ноября 2025, 22:37 • Новости дня
    В Госдуму внесено на ратификацию соглашение об отправке военных России в Индию

    В ГД внесено на ратификацию соглашение об отправке военных России в Индию

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва и Дели 18 февраля 2025 года подписали соглашение о взаимном порядке отправки военных формирований, кораблей и самолетов для проведения совместных мероприятий и материального обеспечения, теперь правительство России внесло документ на ратификацию в Госдуму.

    «Ратифицировать соглашение между правительством России и правительством Республики Индии о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов РФ на территорию Республики Индии и воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов Республики Индии на территорию РФ и организации их взаимного материально-технического обеспечения», – сказано в документе, представленном на портале Госдумы.

    В пояснительной записке указано, что подобные меры будут использоваться при организации совместных учений, тренировок, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф и в других случаях по договоренности.

    «Ратификация соглашения будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Индией в военной области, установит упрощенный уведомительный порядок захода военных кораблей флотов России и Индии в порты обоих государств, а также использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры военными воздушными судами обоих государств», – уточнили в российском правительстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, армия Индии приняла участие в совместных  стратегических учениях «Запад-2025», которые проходят на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Британская газета Times заявила, что Индия таким образом  перешла «красную черту». Согласно ежегодному рейтингу Global Firepower, Россия названа второй по силе армией мира.

    29 ноября 2025, 15:40 • Новости дня
    Рябков: США воспринимают ситуацию на Украине адекватнее европейцев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты проявляют больше здравого смысла в оценке ситуации вокруг украинского конфликта, нежели представители Европы.

    Россия и США продолжают диалог по ситуации на Украине, при этом американская администрация оценивает происходящее конструктивнее, чем европейские союзники. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая в эфире ТВЦ. По его словам, несмотря на происходящее, диалог с Вашингтоном не прекращается, передает

    ТАСС.

    Рябков добавил, что европейские страны проявляют полную безнадежность в процессе урегулирования текущего конфликта. По мнению дипломата, при возникновении шансов на мирное решение Европа тратит политические и материальные ресурсы на то, чтобы сорвать любые перспективы урегулирования.

    Также замглавы МИД России заявил, что злонамеренные происки европейских кураторов мешали достижению решений по Украине и сейчас их подход не изменился.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа продолжает навязывать Киеву гарантии безопасности с антироссийской направленностью.

    Российская сторона готова работать с предложениями, которые привезет спецпосланник США Стив Уиткофф, отметил ранее Сергей Рябков.

    30 ноября 2025, 15:53 • Новости дня
    Концерн KNDS получил 350 заказов на новые танки Leopard-2

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германо-французский оборонный концерн KNDS, занимающийся производством бронетехники, получил 350 заказов от пяти стран на новое модернизированное поколение танка Leopard-2, пишет немецкое информагентство DPA со ссылкой на представителей компании.

    Германо-французский оборонный концерн KNDS получил 350 заказов от пяти стран на новое поколение танка Leopard-2, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкое агентство DPA. Помимо Германии, интерес к модернизированной версии проявили Нидерланды, Норвегия, Литва и Чехия.

    Бундесвер заказал 123 танка Leopard-2A8, однако министр обороны Борис Писториус уже заявил о планах приобрести дополнительно еще 75 единиц. В KNDS отметили, что ведут переговоры и с другими потенциальными покупателями модернизированных танков.

    Танк Leopard-2A8 оснащен системой активной защиты израильской компании Rafael, способной уничтожать подлетающие боеприпасы и дроны до момента удара. Это оборудование должно повысить выживаемость и эффективность машины в современных боевых условиях.

    Стоимость контрактов и сроки поставок концерн не раскрывает, однако правительство Германии оценивает траты только на 123 единицы Leopard-2A8 более чем в 3,4 млрд евро. В настоящий момент в вооруженных силах 23 стран эксплуатируются около 3,3 тыс. танков Leopard-2 разных модификаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия приняла решение продать Бразилии танки, которые ранее предназначались для передачи на Украину. Нидерландские компании получили прибыль благодаря участию в закупках танков Leopard. Европейские оборонные компании увеличили расходы на лоббирование собственных интересов.

    Россия наводит порядок с фурами на границе с Казахстаном

    Российский бюджет теряет десятки миллиардов рублей из-за черного импорта фурами из Казахстана, заявил президент Владимир Путин. Через эту страну идут огромные потоки товаров не только для бизнеса, но и для покупателей на маркетплейсах. В рамках ЕАЭС пошлин нет, однако оплату НДС никто не отменял. Казахстан при этом является не единственным каналом для реэкспорта товаров в Россию. Почему к Киргизии и Армении таких претензий нет? Подробности

    Долг Европы перед Россией Прибалтика стремится оплатить собой

    Латвия, Литва и Эстония вместе с главой дипломатии ЕС Каей Каллас заняли наиболее непримиримую позицию в отношении перспектив мира на Украине. Кроме того, они настаивают на немедленной конфискации замороженных активов России. Этим Прибалтика создает для себя такое будущее, какого больше всего боится. Подробности

    Атаки Украины на танкеры в Черном море станут вызовом для Турции

    Вблизи турецких берегов за последние сутки произошло несколько инцидентов с танкерами. В субботу судно Virat подверглось повторной атаке дрона, а накануне в результате ЧП загорелся танкер Kairos, он направлялся в Новороссийск, где на морском терминале КТК ударом беспилотника был уничтожен один из выносных причалов. Как говорят эксперты, за атаками стоит Украина. Что означает расширение ее целей с военных кораблей на гражданские суда? Подробности

    Переговоры США и Украины превратились в «междусобойчик жителей Майами»

    «Переговоры были жесткими, но очень конструктивными» – так СМИ охарактеризовали прошедшую в воскресенье встречу американской и украинской делегаций в Майами, которые возглавляли Марко Рубио и Рустем Умеров. Стороны обсудили среди прочего фактический отказ Киева от вступления в НАТО. Однако в экспертной среде переговоры уже охарактеризовали как «флоридский междусобойчик». Что стало причиной таких оценок? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации