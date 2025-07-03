В Финляндии зафиксирован резкий рост числа закрывшихся предприятий

Tекст: Денис Тельманов

Число закрывшихся предприятий в Финляндии почти удвоилось по сравнению с прошлым годом, передает РИА «Новости».

В январе-марте 2025 года прекратили работу более 21 тыс. компаний, при этом открылись лишь около 11 тыс. Для сравнения, в аналогичном периоде 2024 года были закрыты только примерно 12 тыс. компаний.

Наибольшее число закрытий наблюдалось среди организаций, работающих в профессиональной, научной и технической сферах. Основной причиной такого роста стал отказ от налоговой льготы по НДС для малых предприятий.

Больше всего компаний прекратили деятельность в южных регионах Финляндии – в Уусимаа и Пирканмаа.

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