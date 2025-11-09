Tекст: Денис Тельманов

Рекордные показатели дезертирства среди военнослужащих ВСУ обсуждались в эфире программы «Право знать» на канале ТВЦ, сообщает ТАСС. По информации российских силовых структур, за октябрь более 21 тыс. человек самовольно покинули ряды украинской армии.

Мария Захарова выразила позицию российской дипломатии по этому поводу лаконичным советом: «Я бы назвала этот процесс двумя словами, одной запятой и восклицательным знаком: «Тикайте, хлопцы!» – обратилась она к украинским солдатам и офицерам.

В качестве основных причин массового бегства с позиций указаны принудительная мобилизация, а также недостаточная компетентность командования ВСУ. Российская сторона отмечает, что командиры украинской армии почти не появляются на передовой, что влияет на моральное состояние подчиненных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Military Watch Magazine сообщил, что значительный рост числа дезертиров среди военнослужащих на Украине связывают с масштабными потерями и нежеланием мобилизованных участвовать в боевых действиях. Military Watch Magazine отметил, что высокий уровень смертности в рядах украинских войск привел к всплеску дезертирства и нехватке личного состава. В октябре число случаев дезертирства и самовольного оставления частей в ВСУ достигло рекордного показателя более 21 тыс. человек.