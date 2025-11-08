Российская теннисистка Кудерметова в паре с Мертенс выиграла Итоговый турнир WTA

Tекст: Вера Басилая

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс стали победительницами Итогового турнира WTA в парном разряде, передает РБК. В финале в Эр-Рияде они одолели венгерку Тимею Бабош и бразильянку Луизу Стефани со счетом 7:6 (7:4), 6:1.

В нынешнем сезоне Кудерметова и Мертенс уже выиграли Уимблдон, доходили до двух финалов турниров серии WTA 1000, а также вышли в полуфинал US Open. Для россиянки это десятая победа в парном разряде, а для ее партнерши из Бельгии – уже двадцать третий титул.

Отмечается, что Кудерметова занимает десятое место в парном рейтинге WTA, а Мертенс идет на седьмой позиции. Для обеих это уже второй совместный титул на Итоговом турнире, первый они выиграли в 2022 году.

На этом же турнире выступала российская пара Мирра Андреева и Диана Шнайдер, однако они завершили выступление после группового этапа, проиграв все три встречи.

Финал в одиночном разряде состоится позднее 8 ноября: за титул поборются белоруска Арина Соболенко и Елена Рыбакина из Казахстана. Призовой фонд соревнований превышает 15 млн долларов.