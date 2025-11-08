Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.8 комментариев
Массированную дрон-атаку отразили силы ПВО над Ростовской областью
Массированная атака дронов ВСУ была отражена над шестью районами Ростовской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Этой ночью в Ростовской области силы ПВО отразили массированную воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Чертковском, Каменском, Шолоховском, Белокалитвинском, Мясниковском и Куйбышевском районах. Люди не пострадали», – сообщил он.
Слюсарь добавил, что данные о последствиях на земле уточняются.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, два человека 2 ноября получили ранения в результате атаки беспилотника на хутор Ленинаван, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Системы противовоздушной обороны вечером пятницы нейтрализовали
11 украинских беспилотников, большая часть которых была перехвачена над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.