Reuters сообщило о планах США разместить войска на базе в Дамаске

Tекст: Дмитрий Зубарев

США намерены разместить военных на авиабазе в Дамаске для содействия выполнению будущего соглашения о безопасности между Сирией и Израилем, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

В публикации отмечается, что Вашингтон выступает посредником в заключении этого пакта. Присутствие американских военных, по задумке США, должно способствовать реализации договоренностей между сирийской и израильской сторонами.

Также источники подчеркивают, что эти меры обсуждаются на фоне попыток США укрепить своё влияние в регионе и снизить угрозы дальнейшего конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США подготовили резолюцию в Совете Безопасности ООН о снятии санкций с главы Сирии.

Вашингтон отказался от трех военных баз на территории Сирии.

США намерены оставить не более 900 своих военнослужащих в Сирии в ближайшие месяцы.