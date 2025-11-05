Reuters узнало о резолюции США в СБ ООН о снятии санкций с главы Сирии

Tекст: Катерина Туманова

Проект резолюции, с которым ознакомилось агентство Reuters, предусматривает отмену санкций в отношении министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба.

Пока не ясно, когда документ может быть поставлен на голосование. Для принятия резолюции требуется как минимум девять голосов «за» и отсутствие вето со стороны России, Китая, США, Франции или Великобритании.

Вашингтон несколько месяцев призывает Совет Безопасности, состоящий из 15 членов, ослабить санкции в отношении Сирии.

После 13 лет гражданской войны президент Сирии Башар Асад был свергнут в декабре 2024 года в результате молниеносного наступления повстанческих сил. В 2025 году Комитет Совета Безопасности по санкциям регулярно предоставлял Шараа льготы на поездки, поэтому, даже если подготовленная США резолюция не будет принята до понедельника, сирийский президент, скорее всего, сможет посетить Белый дом.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в мае Трамп на встрече с новым главой администрации Сирии Ахмедом аш-Шараа призвал сирийские власти заключить «Авраамовы соглашения» с Израилем.

Ливан, Ливия, Саудовская Аравия и Сирия объявили о готовности присоединиться к «Авраамовым соглашениям».

Сирийский лидер аль-Шараа в сентябре прилетел в Нью-Йорк для участия в заседании Генассамблеи ООН, став первым президентом страны на этом мероприятии с 1967 года.