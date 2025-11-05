  • Новость часаКрупнейшее в году суперлуние можно наблюдать в ночь на 5 ноября
    Ольга Андреева Ольга Андреева Из населения русские снова превратились в народ

    Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов ИИ превратил эмпатию в подписку

    Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решенная проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает

    Украинцам было бы странно сохранять оптимизм, видя ситуацию в стране и читая, что пишут журналисты о катастрофической ситуации на многих участках фронта. В свете этого политики и пропагандисты ЗЕ-команды выдвинули новый нарратив: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает».

    5 ноября 2025, 04:35 • Новости дня

    Reuters узнало о резолюции США в СБ ООН о снятии санкций с главы Сирии

    Tекст: Катерина Туманова

    США предложили Совету Безопасности ООН проект резолюции, которая отменяет санкции в отношении президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, который должен встретиться с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме в понедельник.

    Проект резолюции, с которым ознакомилось агентство Reuters, предусматривает отмену санкций в отношении министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба.

    Пока не ясно, когда документ может быть поставлен на голосование. Для принятия резолюции требуется как минимум девять голосов «за» и отсутствие вето со стороны России, Китая, США, Франции или Великобритании.

    Вашингтон несколько месяцев призывает Совет Безопасности, состоящий из 15 членов, ослабить санкции в отношении Сирии.

    После 13 лет гражданской войны президент Сирии Башар Асад был свергнут в декабре 2024 года в результате молниеносного наступления повстанческих сил. В 2025 году Комитет Совета Безопасности по санкциям регулярно предоставлял Шараа льготы на поездки, поэтому, даже если подготовленная США резолюция не будет принята до понедельника, сирийский президент, скорее всего, сможет посетить Белый дом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в мае Трамп на встрече с новым главой администрации Сирии Ахмедом аш-Шараа призвал сирийские власти заключить «Авраамовы соглашения» с Израилем.

    Ливан, Ливия, Саудовская Аравия и Сирия объявили о готовности присоединиться к «Авраамовым соглашениям».

    Сирийский лидер аль-Шараа в сентябре прилетел в Нью-Йорк для участия в заседании Генассамблеи ООН, став первым президентом страны на этом мероприятии с 1967 года.

    3 ноября 2025, 07:58 • Новости дня
    Трамп назвал ужасной ситуацию в королевской семье Британии

    Трамп: С королевской семьей Британии случилась ужасная вещь

    Трамп назвал ужасной ситуацию в королевской семье Британии
    @ Titanic Belfast/wikipedia.org

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в королевской семье Великобритании в связи с лишением титулов принца Эндрю.

    «Это ужасная вещь, которая случилась с [королевской] семьей», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский принц Эндрю был лишен всех титулов и выселен из резиденции Royal Lodge. Минобороны Британии объявило о лишении экс-принца Эндрю звания вице-адмирала. Это произошло из-за связей Эндрю с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации.

    2 ноября 2025, 12:59 • Новости дня
    Эксперт объяснил угрозы Трампа военной операцией в Нигерии

    Политолог Ткаченко: Военная операция США в Нигерии не решит проблему гонения на христиан

    Эксперт объяснил угрозы Трампа военной операцией в Нигерии
    @ Lekan Oyekanmi/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Угрозы президента США начать военную операцию в Нигерии против радикальных исламистов пока больше похожи на попытки поднять личный рейтинг среди христианской части американской общественности, чем на намерение защитить христиан в Африке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Защита христиан – благородная цель. Но вероятность американской военной операции в Нигерии близка к нулю. Во-первых, проблемные нигерийские регионы, в которых происходят убийства христиан, находятся довольно далеко от океана, что связывает Пентагону руки в плане использования ВМС», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Кроме того, на севере страны нет крупных развернутых американских частей и непонятно, с какими трудностями будет связана наземная операция. Американцы могли бы ударить несколькими «Томагавками» по базам радикальных исламистов. Это сильно ослабило бы группировки, но не решило проблему гонений на христиан в Нигерии. Для этого в стране нужно заново пересобрать всю структуру государственного управления и архитектуру безопасности», – заметил спикер.

    «Если бы Белый дом действительно хотел решить проблемы убийства христиан, он помогал бы Нигерии военными советниками, оказывал консультативное содействие, поставлял технику и вооружение. А в нынешнем виде это больше похоже на попытки Трампа консолидировать христианскую часть электората США. Нигерия – крупнейшая африканская экономика. Поэтому Вашингтон использовал именно эту страну для придания дополнительного веса своей риторике», – считает аналитик.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что приказал Пентагону начать планирование возможных военных действий в Нигерии. Он усилил критику нигерийского правительства за неспособность пресечь преследование христиан. Глава Белого дома также пригрозил прекратить «помощь и содействие» Абудже.

    По словам президента США, «христианство сталкивается с экзистенциальной угрозой в Нигерии» и «радикальные исламисты несут ответственность за эту массовую резню».

    Неделей ранее сенатор Тед Круз призвал Конгресс объявить самую густонаселенную страну Африки нарушителем религиозной свободы, заявив о «массовых убийствах христиан», передает The Guardian.

    Президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу опроверг обвинения Трампа. «Религиозная свобода и терпимость были основополагающим принципом нашей коллективной идентичности и всегда будут таковыми. Нигерия выступает против религиозных преследований и не поощряет их. Нигерия – страна с конституционными гарантиями защиты граждан всех вероисповеданий», – заверил он.

    Население Нигерии, составляющее 220 млн человек, практически поровну разделено на христиан и мусульман. Страна давно сталкивается с угрозой безопасности, исходящей от различных сил, включая экстремистскую группировку «Боко Харам» (запрещенная в России террористическая организация), которая стремится установить свою радикальную интерпретацию исламского закона, а также преследует мусульман, которых считает недостаточными приверженцами догматов ислама.

    Ранее стало известно, что Пентагон заметно усиливает присутствие также в Карибском бассейне и проводит боевые учения недалеко от границ Венесуэлы. Трамп отрицает возможность нанесения ударов по Каракасу, но военные приготовления говорят об обратном.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, как американская армия готовится решать в Венесуэле внутренние проблемы США.

    4 ноября 2025, 16:45 • Видео
    Макрон стал худшим в истории

    Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    3 ноября 2025, 03:25 • Новости дня
    Трамп заявил об отсутствии планов передавать Украине ракеты Tomahawk

    Трамп: США не планируют передавать Киеву ракеты Tomahawk

    Трамп заявил об отсутствии планов передавать Украине ракеты Tomahawk
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп сообщил, что не рассматривает вопрос передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.

    «Нет», – ответил Трамп на соответствующий вопрос.

    Также Трампа спросили, что может оказаться «последней каплей», после которой он сделает вывод о якобы неготовности Москвы к урегулированию. «Нет последней капли. Иногда нужно дать им драться, чтобы они выпустили это», – приводит его ответ РИА «Новости».

    Кроме того, он отметил, что не участвует в обсуждениях, связанных с возможным изъятием замороженных активов России Европой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военное министерство США разрешило поставки крылатых ракет Tomahawk на Украину. Евросоюз отложил до декабря принятие решения о возможном использовании российских замороженных активов для помощи на Украине.

    3 ноября 2025, 10:20 • Новости дня
    Трамп назвал Путина сильным лидером, с которым нельзя играть

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин – сильные и умные люди, с которыми нельзя играть, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS.

    Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS назвал Владимира Путина и Си Цзиньпина «сильными и умными лидерами, с которыми нельзя играть», передает РИА «Новости». По словам Трампа, оба лидера «жесткие», что требует особого подхода в международных отношениях.

    Трамп также подчеркнул, что Россия обладает значительными запасами ядерного оружия. Он отметил, что обсуждал с Путиным и Си Цзиньпином вопросы, связанные с денуклеаризацией, заявив: «Я считаю, что нам следует что-то предпринять в отношении денуклеаризации, и я действительно обсуждал это и с президентом Путиным, и с председателем Си».

    Кроме того, американский лидер выразил обеспокоенность тем, что США в отличие от других стран не проводят ядерные испытания. Трамп пояснил, что причина обсуждения испытаний – в объявлении России о планах проведения теста и постоянных испытаниях Северной Кореи. Он подчеркнул: «Я не хочу быть единственной страной, которая не проводит испытания».

    В ходе разговора журналист заметила, что Москва тестирует только системы доставки, а не ядерное оружие. Тем не менее, Трамп предположил, что Россия и Китай могут проводить ядерные тесты, но не сообщают об этом открыто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал бундесвера в отставке назвал высказывания Дональда Трампа о ядерных испытаниях недоразумением. Глава Пентагона назвал решение о ядерных испытаниях шагом к снижению конфликтов. Дипломат Михаил Ульянов потребовал разъяснений от США по поводу решения о возобновлении ядерных испытаний.

    4 ноября 2025, 00:45 • Новости дня
    Bloomberg: Нефтяные компании КНР стали избегать российской нефти

    Bloomberg: Нефтеперерабатывающие компании КНР избегают российской нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    В число затронутых опасениями покупателей российских сортов сырой нефти входит популярный сорт ВСТО, цены на который резко упали. По оценкам консалтинговой компании Rystad Energy AS, опасения покупателей затронули около 400 тыс. баррелей в сутки, что составляет до 45% от общего объема импорта нефти Китаем из России.

    «По словам трейдеров, государственные гиганты, такие как Sinopec и PetroChina Co., пока воздерживаются от поставок, отменив часть российских поставок после введения санкций США против ПАО «Роснефть» и ПАО «Лукойл» в прошлом месяце. Более мелкие частные нефтеперерабатывающие компании, которых называют «чайниками», также воздерживаются, опасаясь штрафных санкций, аналогичных тем, что были применены к Shandong Yulong Petrochemical Co., недавно внесенной в черный список Великобританией и Европейским союзом», – пишет Bloomberg.

    США и их союзники ужесточают санкции как в отношении российских производителей, так и их потребителей, пытаясь остановить войну на Украине через лишение Москвы нефтяных доходов. Китай является крупнейшим в мире импортером сырой нефти и любые ограничения на поставки, вероятно, пойдут на пользу другим поставщикам, отмечается в статье.

    «В число выгодоприобретателей могут войти США, которые заключили историческое торговое перемирие с Пекином на прошлой неделе на встрече лидеров Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Но санкции не являются полной потерей для Москвы. Находящаяся в черном списке компания Yulong, поставки которой были отменены западными поставщиками, активно переключилась на российскую нефть из-за отсутствия других вариантов», – сказано в материале.

    Напомним, власти США ввели санкции против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, введение санкций США против «Роснефти» и «Лукойла» уже привело к изменению логистики поставок нефти и повышению издержек на мировом рынке.

    Индия и КНР самостоятельно будут определять, насколько привлекательными для них остаются

    российские нефть и газ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


    2 ноября 2025, 07:36 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина и Трампа возможна, но сейчас в ней нет необходимости

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности оперативной организации встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил, что сейчас такой необходимости нет.

    «Гипотетически рассуждая, она возможна, но в настоящий момент в ней нет необходимости», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Песков также отметил, что сейчас основной акцент должен быть сделан на тщательной проработке вопросов, связанных с урегулированием украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что не будет комментировать информацию Financial Times о якобы отмене встречи Путина и Трампа из-за жестких условий Москвы по Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москве нужны гарантии конкретных результатов от встречи президентов России и США.

    4 ноября 2025, 22:55 • Новости дня
    NYT узнала о разработке Белым домом вариантов военных действий в Венесуэле

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам ряда американских чиновников, администрация американского президента Дональда Трампа разработала ряд вариантов военных действий в Венесуэле, включая прямые нападения на воинские подразделения, которые защищают президента Николаса Мадуро, и шаги по захвату контроля над нефтяными месторождениями страны.

    «Президенту Трампу еще предстоит принять решение о том, как и стоит ли вообще действовать. Официальные лица заявили, что он неохотно одобрял операции, которые могут подвергнуть риску американские войска или обернуться позорным провалом. Но многие из его старших советников настаивают на одном из самых агрессивных вариантов: отстранении господина Мадуро от власти», – пишет New York Times (NYT).

    Помощники Трампа запросили у Министерства юстиции дополнительные рекомендации по обеспечению правовой основы для любых военных действий, выходящих за рамки нынешней кампании по нанесению ударов по судам, которые, по словам администрации, перевозят наркотики, без предоставления доказательств, сказано в материале.

    Пока же Белый дом рассматривает возможность военных действий, и на рассмотрении находятся предложения трех направлений. Первый вариант предполагает нанесение авиаударов по военным объектам, некоторые из которых могут быть причастны к незаконному обороту наркотиков, с целью прекращения военной поддержки Венесуэлой Мадуро. Критики такого подхода предупреждают, что это может привести к обратному эффекту – к сплочению поддержки вокруг находящегося в тяжелом положении лидера.

    Второй подход предполагает, что США направят спецназ, такой как армейские подразделения «Дельта» или 6-я группа морских котиков, чтобы попытаться захватить или убить Мадуро. Согласно этому варианту, администрация Трампа попытается обойти запрет на убийство иностранных лидеров, утверждая, что Мадуро является, прежде всего, главой банды наркоторговцев.

    Третий вариант предполагает гораздо более сложный план по отправке американских антитеррористических сил для захвата контроля над аэродромами и, по крайней мере, некоторыми нефтяными месторождениями и инфраструктурой Венесуэлы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп исключил возможность ударов по Венесуэле со стороны США, однако Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану за военной помощью. Reuters увидело признаки подготовки военного плацдарма США у Венесуэлы. МИД России выступил против применения Соединенными Штатами избыточной военной силы в Карибском регионе.

    4 ноября 2025, 06:27 • Новости дня
    Министр транспорта США пригрозил стране закрытием воздушного пространства

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр транспорта США Шон Даффи заявил в воскресенье, что он ожидает продолжения задержек и отмен рейсов, поскольку шатдаун правительства создает нехватку персонала в аэропортах по всей стране.

    «Мы будем задерживать или отменять любые полеты через национальное воздушное пространство, чтобы обеспечить безопасность людей. Существует определенный уровень риска, который возникает в системе, когда у нас есть контроллер, выполняющий две задачи вместо одной. Мы не хотим аварий, мы хотим, чтобы люди передвигались в безопасности, и поэтому будем замедлять и останавливать движение, если не будем уверены, что сможем управлять им таким образом, чтобы обеспечить безопасность людей», – приводит The Hill его слова в интервью ABC News.

    Он предупредил, что задержки и отмены рейсов в аэропортах могут усилиться, если остановка работы правительства продолжится.

    «Если правительство не начнет работать в течение следующей недели или двух, мы оглянемся назад, поскольку это были хорошие дни, а не плохие», – сказал он.

    Федеральное авиационное управление (FAA) объявило о наземной остановке в международном аэропорту Ньюарк Либерти в воскресенье утром из-за нехватки авиадиспетчеров. По данным сайта для отслеживания рейсов FlightAware, в воскресенье было задержано около 3 300 рейсов внутри США, в США и из США, почти 530 из них были отменены.

    Авиадиспетчеры работали без оплаты во время продолжающегося шатдауна. В пятничном заявлении FAA говорится, что «авиадиспетчеры испытывают огромный стресс и усталость» после 31 дня работы без оплаты.

    «В настоящее время половина из наших 30 основных авиабаз испытывает нехватку персонала, и почти 80% авиадиспетчеров отсутствуют на авиабазах в районе Нью-Йорка», – говорится в заявлении.

    В отдельном воскресном интервью программе CBS News Даффи сказал, что он поощрял авиадиспетчеров выходить на работу, но остановка правительства вынудила их принимать жизненные решения, «которые они не должны были принимать».

    «Они стоят перед выбором: накормить своих детей, заправить машину, заплатить за квартиру или пойти на работу и не получать зарплату? И они принимают решения», – сказал Даффи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр транспорта США предупредил об авиапараличе Восточного побережья. В крупнейших аэропортах Соединенных Штатов столкнулись с нехваткой авиадиспетчеров, при этом особенно острая ситуация наблюдается в районе Нью-Йорка. Американист Дудаков оценил последствия длительного шатдауна в США.

    4 ноября 2025, 04:35 • Новости дня
    Мерц заявил об отсутствии причин сирийским беженцам продолжать жить в ФРГ

    Tекст: Катерина Туманова

    Сирийцы должны вернуться в свои дома, так как больше нет никаких оснований для предоставления им убежища в ФРГ, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    «Гражданская война в Сирии окончена. Теперь нет абсолютно никаких оснований для предоставления им убежища в Германии, и поэтому мы можем начать репатриацию», – приводит Suddeutsche Zeitung (SZ) слова Мерца в Хузуме на совместной пресс-конференции с премьер-министром земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэлем Гюнтером.

    Мерц рассчитывает на то, что значительная часть беженцев добровольно вернется в Сирию и примет участие в ее восстановлении, так как без них это было бы невозможно.

    «Те, кто откажется вернуться в страну из Германии, конечно, могут быть депортированы в будущем. Мы знаем, что очень большая часть сирийцев хочет вернуться. Мы будем поощрять это и поможем стране быстро восстановиться», – добавил Мерц.

    Канцлер так ответил на заявление министра иностранных дел Йохана Вадефуля. Во время визита в Сирию, страну, измученную многолетней гражданской войной, политик выразил сомнение в том, что большое количество сирийских беженцев добровольно вернутся туда в ближайшее время, учитывая масштабные разрушения. За это он подвергся критике со стороны однопартийцев.

    «Вряд ли кто-то сможет жить здесь достойно», – сказал Вадефуль во время визита в Харасту, сильно разрушенный пригород Дамаска.

    По данным Федерального министерства внутренних дел, в августе 2025 года в Германии проживало 951 406 выходцев из Сирии. Из них 920 человек были обязаны покинуть страну и не имели статуса «допустимого пребывания».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц призвал  пересмотреть модель социальных пособий, однако его инициативу заблокировала  партия СДПГ. Германия сталкивается с быстрым снижением числа христиан, что связано с влиянием мигрантов и позицией церковного руководства. Жители ФРГ стали опасаться выходить на улицы по вечерам из-за мигрантов.

    3 ноября 2025, 14:41 • Новости дня
    США приступили к разработке военной операции против наркокартелей в Мексике

    США начали разработку военной операции против наркокартелей в Мексике

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Администрация президента США обсуждает отправку военных и разведки для борьбы с наркобизнесом на территории Мексики с применением беспилотников, сообщают американские СМИ.

    Администрация президента США приступила к детальному планированию новой масштабной операции по противодействию наркокартелям в Мексике, сообщает ТАСС со ссылкой на канал NBC.

    В рамках обсуждаемых мер предусматривается переброска американских военных и сотрудников разведки для проведения наземных операций на территории соседнего государства.

    Как отмечается, еще не определены окончательные масштабы предстоящих действий, точное решение по всем параметрам кампании пока не принято. Основной акцент, по словам осведомленных источников, делается на широком применении беспилотных летательных аппаратов для нанесения ударов по базам членов и руководителей наркокартелей.

    Один из собеседников телеканала  уточнил: «В отличие от Венесуэлы, операция в Мексике не направлена на подрыв правительства страны». Это подтверждают двое действующих и двое бывших чиновников США, участвующих в обсуждениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент заявил, что намерен бороться с наркокартелями без войны и без размещения американских войск за рубежом.

    Власти США задержали лидера наркокартеля «Синалоа» в Мексике.

    Бывший чемпион мира по боксу Хулио Сезар Чавес-младший был выдворен из США и помещен под стражу в Мексике из-за подозрений в связях с этим картелем.

    4 ноября 2025, 03:20 • Новости дня
    Axios узнал, что США ожидают одобрения ООН на создание сил безопасности Газы

    Tекст: Катерина Туманова

    Согласно копии, полученной Axios в понедельник, США направили нескольким членам Совета Безопасности ООН проект резолюции о создании международных сил в Газе на срок не менее двух лет.

    Проект резолюции, который был назван «деликатным, но несекретным», предоставит США и другим странам-участницам широкий мандат на управление Газой и обеспечение безопасности до конца 2027 года с возможностью продления, пишет портал Axios.

    «Проект резолюции станет основой для переговоров между членами Совета Безопасности ООН в ближайшие дни с целью проведения голосования по его принятию в ближайшие недели и развертывания первых войск в Газе к январю», – говорится в материале со ссылкой на американского чиновника.

    Представитель США подчеркнул, что Международные силы безопасности (ISF) будут «силами принуждения, а не миротворческими силами», в их состав войдут военнослужащие из нескольких стран, они будут созданы в консультации с «Советом мира Газы», который, как заявил президент США Дональд Трамп, он возглавит.

    Согласно проекту резолюции, перед ISF будет поставлена задача обеспечивать безопасность границ Газы с Израилем и Египтом, защищать гражданское население и гуманитарные коридоры, а также обучать новую палестинскую полицию, с которой они будут сотрудничать в своей миссии.

    В проекте говорится, что ISF также «стабилизируют обстановку в области безопасности в Газе, обеспечивая процесс демилитаризации сектора Газа, включая разрушение и предотвращение воссоздания военной, террористической и наступательной инфраструктуры, а также постоянный вывод из эксплуатации оружия негосударственных вооруженных группировок».

    Мандат включает разоружение ХАМАС, если группировка или входящие в нее элементы не сделают этого добровольно. Также предполагается, что ISF возьмут на себя дополнительные задачи, которые могут потребоваться в поддержку соглашения по Газе.

    Таким образом, ISF призваны обеспечивать безопасность в Газе в течение переходного периода, в течение которого Израиль должен постепенно уйти из других районов Газы, а Палестинская администрация – провести реформы, которые позволят ей управлять Газой в долгосрочной перспективе.

    Ранее Axios сообщал, что Индонезия, Азербайджан, Египет и Турция, выразили готовность предоставить свои войска.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщили, что Египет может возглавить международный воинский контингент для развертывания в секторе Газа. Группы ополченцев получили поддержку Израиля и ряда западных и арабских государств, чтобы сместить ХАМАС с власти в секторе Газа. В Палестине поддержали размещение миротворцев ООН в Газе.

    4 ноября 2025, 23:56 • Новости дня
    Песков заявил об ожидании в Кремле ответа от США по ядерным испытаниям

    Tекст: Катерина Туманова

    Сказать с уверенностью, что имеет в виду глава американского государства Дональд Трамп, заявляя о срочном начале ядерных испытаний «как у других», довольно сложно, поэтому Москва ожидает ответ от Вашингтона, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Тут, наверное, еще предстоит нам получить всем какие-то разъяснения от американской стороны, потому что ни Россия, ни Китай не возобновляли никаких ядерных испытаний», – заявил Песков RT.

    Он добавил, что Москва и Пекин настаивают на сохранении всеми странами  приверженности обязательствам всеобъемлющей конвенции о запрещении ядерных испытаний.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что  возобновление ядерных испытаний может укрепить ядерное сдерживание и снизить риск атомного конфликта. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил необходимость разъяснений от американской стороны по поводу новых испытаний.

    Генерал бундесвера в отставке назвал слова Трампа о ядерных испытаниях недоразумением.

    Газета ВЗГЛЯД писала, каковы реальные мотивы подобного заявления и какие последствия оно может иметь для России.


    5 ноября 2025, 01:40 • Новости дня
    Трамп переназначил миллиардера Айзекмана на пост главы НАСА
    Трамп переназначил миллиардера Айзекмана на пост главы НАСА
    @ Inspiration4/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Дональд Трамп переназначил Джареда Айзекмана на пост главы НАСА после того, как несколько месяцев назад отозвал его кандидатуру из-за того, что президент назвал «тщательным пересмотром предыдущих связей».

    «Страсть Джареда к космосу, опыт астронавта и преданность делу расширения границ исследований, раскрытию тайн Вселенной и развитию новой космической экономики делают его идеально подходящим для того, чтобы возглавить НАСА в смелую новую эру», – приводит CNBC слова Трампа в социальной сети Truth во вторник.

    Айзекман, который дружит с генеральным директором Tesla Илоном Маском, был первоначально назначен на пост главы НАСА в декабре 2024 года, еще до того, как Трамп вступил в должность. Он – миллиардер, основавший платежную компанию Shift4 и возглавивший два частных космических полета. Но Трамп снял его кандидатуру в конце мая после ссоры с Маском.

    В то время Трамп заявил, что снимает кандидатуру из-за прошлых связей Айзекмана, хотя и не уточнил, каких именно. В некоторых сообщениях предполагали, что это была ссылка на предыдущие пожертвования Айзекмана демократам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2024 года в открытый космос впервые вышли непрофессиональные астронавты, среди которых был и Айзекман. Президент США Трамп заявил  о скором объявлении нового кандидата на этот пост. WSJ сообщила о скрытой борьбе за пост главы НАСА.

    5 ноября 2025, 03:10 • Новости дня
    В США статью NYT о планах Белого дома на Венесуэлу назвали «отсебятиной»

    Tекст: Катерина Туманова

    Газета New York Times (NYT) написала о сценариях военного вмешательства в дела Венесуэлы, которые рассматривают Белом доме, отметив, что основная идея этого – смена действующей в стране власти, с чем не согласился специальный посланник президента США по особым поручениям с 2025 года Ричард Гренелл.

    «В этой статье NYT полно ошибок. Это не новостной материал, это отсебятина, которая должна быть размещена на странице редакционных материалов», – написал он в соцсети Х, приложив ссылку на материал газеты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по словам ряда американских чиновников, администрация американского президента Дональда Трампа разработала сценарии военных действий в Венесуэле, включая нападения на воинские подразделения, которые защищают президента Николаса Мадуро, и шаги по захвату контроля над нефтяными месторождениями страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент утвердил секретный документ, разрешающий ЦРУ проводить активные операции против властей Венесуэлы. Американские военные 24 октября подняли в воздух два тяжелых B-1, которые приблизились к побережью Венесуэлы. При этом Трамп исключил возможность ударов по Венесуэле со стороны США, однако Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану за военной помощью.

    5 ноября 2025, 03:56 • Новости дня
    Глава Пентагона Хегсет похвастался уничтожением судна наркотеррористов

    Tекст: Катерина Туманова

    По указанию президента США Дональда Трампа Военное министерство нанесло смертельный удар по судну, управляемому террористической организацией, заявил глава Министерства войны Пит Хегсет.

    Хегсет сообщил, что разведданные подтвердили контрабанду наркотиков судном, которое проходило транзитом по известному маршруту наркоторговли и перевозило зелье. Он уточнил, что удар был нанесен в международных водах в восточной части Тихого океана.

    «В результате удара никто из военнослужащих США не пострадал, а двое мужчин-наркотеррористов, находившихся на борту судна, были убиты. Мы найдем и уничтожим каждое судно, которое намеревалось переправить наркотики в Америку, чтобы отравить наших граждан. Защита родины – наш главный приоритет. Ни у одного террористического картеля нет шансов против американских военных», – написал он в соцсети Х.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале октября США уничтожили катер с наркотиками у побережья Венесуэлы. Хегсет заявлял, что ВС США нанесли авиаудар по катеру, перевозившему наркоторговцев в Карибском море. В конце октября Хегсет сообщил, как американские военные нанесли удар по катеру, который применялся для перевозки наркотических веществ в Тихом океане.

