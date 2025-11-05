  • Новость часаМинобороны сообщило о ходе боев за Красноармейск и Купянск
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вторжение в Венесуэлу дорого встанет Дональду Трампу

    Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Искусственный интеллект показал пользу сомнений

    Одной из причиной отставания Востока от Запада в прошлом могло стать решение совершенствовать эстетическую сторону жизни, забыв про поиск истины. Сегодня американская цивилизация с помощью технологий ИИ сама рискует пойти по этому пути.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Из населения русские снова превратились в народ

    Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом.

    5 ноября 2025, 12:26 • Новости дня

    Журналиста Agenzia Nova уволили после вопроса о репарациях Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Габриэле Нунциати лишился работы в итальянском агентстве Agenzia Nova после того, как публично поднял тему возможной финансовой ответственности Израиля за разрушения в секторе Газа.

    Контракт с журналистом Габриэле Нунциати был расторгнут агентством Agenzia Nova вскоре после его вопроса о репарациях Израиля на брифинге Еврокомиссии, передает ТАСС.

    Как сообщил сам Нунциати в комментарии европейскому изданию Politico, после инцидента в течение нескольких дней он получал напряженные звонки от руководства, а 27 октября был официально уведомлен об увольнении.

    В заявлении для Politico руководство Agenzia Nova подтвердило увольнение журналиста и отметило, что вопрос, заданный им на брифинге, якобы отражал непонимание основ международного права.

    Депутат от оппозиционной партии «Движение «5 звезд» Анна Лаура Оррико отреагировала на это решение резко негативно, заявив: «Для СМИ просто постыдно принять такое решение». Она выразила поддержку уволенному журналисту и призвала к защите правды, прозрачности и свободы прессы, приводит ее слова издание Il Fatto Quotidiano.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдепартамент США уволил своего сотрудника после разногласий по заявлению о Палестине.

    Американский президент призвал уволить причастных к так называемой «охоте на ведьм» журналистов после атаки на Иран. Он также потребовал уволить журналистку CNN.

    3 ноября 2025, 16:48 • Новости дня
    Захарова увидела символизм в обрушении башни в Риме

    Захарова заявила о риске обрушения экономики Италии из-за помощи Украине

    Захарова увидела символизм в обрушении башни в Риме
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высказала мнение, что итальянское государство может быть разрушено вследствие политики поддержки Киева, сославшись на недавнее обрушение башни в Риме.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала публикацию итальянской газеты Corriere della Sera об обрушении исторической башни на Императорских форумах в центре Рима.

    В сообщении говорилось: «В центре Рима на Императорских форумах обвалилась историческая башня. Под завалом ищут пострадавших».

    Захарова связала данный инцидент с политикой Италии в отношении Украины, напомнив, что в мае текущего года МИД Италии сообщил о выделении около 2,5 млрд евро на поддержку Киева, из которых один миллиард направлен на помощь беженцам, 310 млн – на поддержку бюджета Украины, а 93 млн – на гуманитарные цели.

    «Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен», – заявила Захарова.

    Как  ранее писала газета ВЗГЛЯД, Италия может использовать средства оборонного кредита Евросоюза для приобретения новых танков и бронетехники от компании Rheinmetall.

    При этом власти Италии и Франции поддержали позицию Бельгии, отказавшись передавать на Украину замороженные российские активы из-за опасений по поводу возможных финансовых рисков.

    Мария Захарова пообещала жесткий ответ Москвы на использование Евросоюзом активов России.

    3 ноября 2025, 11:28 • Новости дня
    Катар пригрозил перекрыть поставки СПГ в Европу

    Катар пригрозил прекратить экспорт СПГ в Европу из-за стандартов ESG

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственный министр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида предупредил о возможности остановки экспорта сжиженного природного газа в Европу при сохранении действующих экологических требований.

    Стало известно, что Катар может приостановить поставки сжиженного природного газа в страны Европы, если Евросоюз не изменит действующую экологическую политику, пишет ТАСС. Такое заявление сделал во время конференции ADIPEC государственный министр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби.

    В ходе выступления министр заверил: «Мы очень четко заявили, я говорил об этом неоднократно». Он подчеркнул, что поставки окажутся под угрозой в случае, если Европа не смягчит или не откажется от стандартов ESG.

    Глава министерства добавил, что достичь нулевого уровня выбросов невозможно, подчеркнув нереалистичность подобных требований. На текущий момент Катар занимает третье место в мире по объемам запасов природного газа и является вторым крупнейшим экспортером СПГ после США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар в июле 2025 года уже предупреждал о возможном полном прекращении поставок сжиженного природного газа в Евросоюз.

    Евросоюз приговорил себя к крупному энергетическому кризису.

    Европейцам придется конкурировать за энергоресурсы с азиатским рынком на фоне повышения цен на газ в регионе на 40% за полгода.

    4 ноября 2025, 16:45 • Видео
    Макрон стал худшим в истории

    Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    3 ноября 2025, 06:15 • Новости дня
    Strategic Culture: Европа подложила финансовую бомбу под собственный фундамент
    Strategic Culture: Европа подложила финансовую бомбу под собственный фундамент
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Одобрение «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов обернется для Европы финансовыми и политическими последствиями, способными подорвать ее стабильность, пишет Strategic Culture.

    «Для любого человека, который разбирается в истории, очевидно, что Европа подложила как финансовую, так и политическую бомбу под свой же фундамент, совершенно не обращая внимания на последствия, с которыми придется столкнуться ее народу», – приводит РИА «Новости» текст материала Strategic Culture.

    По мнению автора, единственный путь защиты интересов налогоплательщиков Европы, с точки зрения сторонников этих мер, – добиться поражения России на поле боя, заставив страну выплатить гигантские репарации. Однако такой сценарий назван «абсурдным от начала и до конца».

    Автор материала указывает, что в Россия обладает преимуществом, а затягивание переговоров может привести к тяжелым последствиям для Киева. При этом, по мнению издания, в случае одобрения схемы изъятия российских активов Европа станет для России «вором и лицемером», что приведет к потерям не только экономического, но и политического характера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен выразил опасение, что кредитование Киева за счет российских активов может привести к глобальным финансовым рискам. Евросоюз отложил до декабря принятие решения об использовании российских замороженных активов для помощи Украине. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что страна не поддержит такой шаг без коллективного распределения рисков между всеми странами Евросоюза.

    2 ноября 2025, 16:17 • Новости дня
    Украину обвинили в атаках на НПЗ в Венгрии и Румынии

    TAC: Украина могла организовать взрывы на НПЗ в Венгрии и Румынии

    Украину обвинили в атаках на НПЗ в Венгрии и Румынии

    Tекст: Вера Басилая

    За взрывы и пожары на нефтеперерабатывающих заводах в Венгрии и Румынии может быть ответственна Украина, заявило издание The American Conservative.

    Издание указывает, что венгерские СМИ высказали опасения, что именно Украина совершила нападение на две европейские страны. Многие аналитики также пришли к выводу, что источником атак может быть Украина, передает РИА «Новости».

    Взрывы и пожары произошли на НПЗ в Румынии и Венгрии – странах, продолжающих закупать российскую нефть. В частности, на румынском заводе «Лукойла» в октябре произошел взрыв. Оба предприятия занимаются переработкой российского сырья.

    Отмечается, что инциденты случились в один день – 20 октября, как раз перед тем, как энергетические министры Евросоюза объявили о новых ограничениях на импорт нефти из России. В статье подчеркивается символичность даты и того, что эти события практически не освещались в западных СМИ.

    Авторы The American Conservative допускают также причастность западных союзников Украины к организации атак, однако подтверждений этой версии не приводится. В целом публикация отмечает отсутствие широкой огласки этих происшествий.

    3 ноября 2025, 08:45 • Новости дня
    Италия и Франция выступили против передачи активов России Киеву

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Италии и Франции поддержали позицию Бельгии, отказавшись передавать Украине замороженные российские активы из-за опасений по поводу возможных финансовых рисков, сообщила газета Corriere della Sera.

    Италия и Франция поддержали позицию Бельгии и выступили против передачи Украине замороженных российских активов в виде так называемого «репарационного кредита», передает ТАСС со ссылкой на публикацию Corriere della Sera. Париж и Рим, по данным издания, опасаются возможной незаконности использования этих активов и связанных с этим потенциальных финансовых последствий для себя.

    Вопрос о судьбе российских активов обсуждался на саммите ЕС в Брюсселе 23 октября, однако прийти к соглашению странам не удалось. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер подчеркнул необходимость того, чтобы страны ЕС полностью разделили финансовые риски его страны, где заморожено 210 млрд евро российских суверенных активов, которые Еврокомиссия намерена присвоить в пользу Киева.

    Де Вевер также предупредил, что в случае использования российских средств Москва может начать принимать ответные меры по изъятию западных активов на своей территории и на территории дружественных государств. По его словам, в таком сценарии Россия «может остаться в выигрыше», а западные инвесторы будут требовать компенсаций от правительства Бельгии. Кроме того, он потребовал от союзников гарантий, что Россия получит немедленную компенсацию при восстановлении доступа к активам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать конфискацию российских активов на саммите Евросоюза. Бельгия согласилась использовать российские активы только при предоставлении гарантий со стороны Евросоюза. Премьер-министр Бельгии назвал условия для возможной конфискации активов России в Европе.

    4 ноября 2025, 11:47 • Новости дня
    В Грузии отвели Евросоюзу пять лет на радикальное оздоровление
    В Грузии отвели Евросоюзу пять лет на радикальное оздоровление
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Первый заместитель председателя парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Леван Мачавариани отвел Евросоюзу пять лет на радикальное изменение к лучшему ситуации в этом объединении, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «У нас очень большие надежды и ожидания, что к 2030 году ситуация в ЕС радикально изменится и там, как и в США, победит здравомыслие», – сказал он журналистам во вторник.

    «Мы рассчитываем, что в течение пяти лет ЕС сможет вернуться к базовым ценностям – тем самым, ради которых мы стремимся стать его членами», – отметил он.

    При этом Леван Мачавариани призвал евробюрократию «уважать интересы Грузии, иначе подвижек в отношениях Брюсселя и Тбилиси не произойдет».

    «Евробюрократы критикуют «Грузинскую мечту» совершенно безосновательно, не приводя никаких фактов и опираясь только на восприятия», – заявил первый зампред фракции правящей партии.

    Парламентарий отметил, что в 2030 году должен наступить новый этап расширения Евросоюза, к которому объединение должно «постараться измениться к лучшему».

    4 ноября ЕС огласит выводы по ситуации в странах-кандидатах и ожидается, что Брюссель будет резко критиковать Грузию за якобы отступление от демократии. В Тбилиси с такой постановкой вопроса категорически не соглашаются.

    «Мы надеемся, что к 2030 году изменится европейская бюрократия, и в этом случае для Грузии будет полезным членство в Евросоюзе», – заявил ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

    Грузия получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2023 году.

    4 ноября 2025, 22:25 • Новости дня
    Орбан назвал альтернативный вариант членству Украины в Евросоюзе

    Tекст: Катерина Туманова

    Венгрия не поддерживает и не будет поддерживать членство Украины в Европейском союзе, потому что это привело бы к войне в Европе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    В своем обращении к украинскому лидеру венгерский премьер напомнил, что поддержка, которую Украина получает от Европейского союза, включает и венгерские деньги. Более того, Венгрия ничем не обязана Украине, которая не защищает ни от кого и ни от чего.

    «Венгрия не поддерживает и не будет поддерживать членство Украины в Европейском союзе, потому что это привело бы к войне в Европе и вывело бы деньги венгров на Украину. Мы считаем, что Европейский союз должен вступить в стратегическое партнерство с Украиной без членства в ЕС», – написал Орбан в соцсети Х свое предложение.

    Премьер Венгрии добавил, что правительство страны будет придерживаться этой позиции в будущем, так как имеет на нее полное право.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейским странам предстоит еще долго содержать Украину, которую они взяли «на поруки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал членство Украины в Евросоюзе угрозой для экономики и безопасности союза, предложив ограничиться стратегическим партнерством. ЕК заявила о планах начать переговоры с Украиной о членстве в ЕС до конца года.

    3 ноября 2025, 11:54 • Новости дня
    Вице-канцлер ФРГ предложил полностью запретить сталь из России
    Вице-канцлер ФРГ предложил полностью запретить сталь из России
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В преддверии встречи представителей власти и металлургов в Берлине вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль предложил внедрить полный запрет на поставки стали из России в страны ЕС.

    Вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль обратился с призывом к властям страны ввести полный запрет на импорт российской стали в Евросоюз, передает РИА «Новости». О своем предложении он заявил накануне запланированного саммита с представителями отрасли, который состоится 6 ноября в Берлине с участием канцлера ФРГ Фридриха Мерца, федеральных министров и представителей промышленности.

    Клингбайль отметил недовольство тем, что до сих пор под действующие санкции ЕС не попали российские стальные слябы, которые после ввоза перерабатываются на европейских заводах. «Необходимо полностью прекратить импорт стали из России», – приводит его слова агентство DPA.

    По словам вице-канцлера, власти не могут объяснить сотрудникам национальных предприятий, почему рынок Европы по-прежнему остается открытым для российской продукции. Он подчеркнул, что предлагаемый запрет призван защитить сталелитейную промышленность Германии в условиях кризиса и усилить поддержку отрасли.

    Стальные слябы используются как исходный материал для производства листовой и ленточной стали для предприятий Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз запретил предоставление туристических услуг в России в рамках 19-го пакета санкций. В новый пакет санкций были включены дополнительные лица и организации. Рестрикции по операциям с криптовалютами также стали частью новых ограничений.

    3 ноября 2025, 14:29 • Новости дня
    Орешкин заявил о безразличии России к запретам ЕС на энергоресурсы

    Орешкин: Россия не обращает внимания на действия ЕС по запрету энергоресурсов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин отметил, что Россия ориентируется на мировые рынки, а не на решения Европы по энергоресурсам.

    Россия не обращает особого внимания на решения Европы по вопросам импорта российских энергоресурсов, заявил Максим Орешкин во время выступления на нефтяном форуме ADIPEC, передает ТАСС.

    «То, что делает Европа, – это проблема для самой Европы, потому что мы знаем последствия всех решений, принятых ею в предыдущие годы», – подчеркнул он.

    Орешкин добавил, что Москва в своей политике сосредотачивается не на реакциях ЕС, а на динамике мировых рынков. Он отметил, что в настоящее время главные драйверы экономического роста наблюдаются в Восточной Азии, Южной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке. По его словам, эти регионы становятся ключевой частью мировой экономики и в будущем будут играть все большую роль.

    Ранее вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль предложил внедрить полный запрет на поставки стали из России в страны ЕС.

    Орешкин назвал условия работы иностранных мессенджеров в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орешкин заявил, что симпозиум «Создавая будущее» становится частью экосистемы «Открытого диалога».

    2 ноября 2025, 13:39 • Новости дня
    Серьезный пожар произошел в промышленной зоне в Берлине

    Экстренные службы локализовали крупный пожар в промзоне Берлина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Утром в промзоне района Берлин-Лихтерфельде вспыхнул сильный пожар, площадь которого составила 400 кв. метров и была повышена степень опасности, сообщили представители городской пожарной службы.

    Пожар произошел на территории промышленной зоны в Берлине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Berliner Morgenpost.

    Загорелись промышленный зал и соседний офисный комплекс на улице Барнакуфер. По словам представителя пожарной службы Генри Мошнера, сначала происшествию присвоили третью степень сложности, но позже повысили до шестой.

    По информации Мошнера, возгорание возникло во дворе с мастерскими, после чего огонь распространился на промышленный зал. Предварительно установлено, что пожар охватил здание, принадлежащее компании по переработке отходов. Сейчас пожар удалось локализовать, дальнейшего распространения пламени нет.

    Пожарным удалось обезопасить несколько баллонов с пропаном и предотвратить возможные взрывы. В ликвидации возгорания участвуют около 95 сотрудников пожарно-спасательных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне при взрыве в магазине в Мексике погибли 22 человека.

    2 ноября 2025, 22:15 • Новости дня
    Турция нарастила импорт нефти из Ирана из-за санкций против России

    Tекст: Вера Басилая

    Турецкие нефтеперерабатывающие предприятия увеличили закупки нефти у Ирана и Казахстана, стремясь сохранить поставки топлива на европейский рынок после введения странами Запада санкций против России.

    Нефтеперерабатывающие заводы Турции стали активно наращивать импорт сырья из Ирана и Казахстана после введения странами Запада антироссийских санкций, передает RT.

    По данным Reuters, компания Tupras, владеющая двумя крупнейшими НПЗ страны, в ближайшее время прекратит закупки российской нефти для одного из заводов полностью, чтобы не попасть под действие новых европейских санкций против поставщиков из России.

    В публикации отмечается, что основная цель изменений – «сохранить экспорт топлива в Европу, не подпадая под грядущие санкции ЕС». На фоне нестабильности поставок из России Турция стала постепенно замещать российскую нефть альтернативными поставками из других стран региона, чтобы поддерживать свои экспортные позиции на рынке ЕС.

    Ранее агентство сообщало, что крупнейшие НПЗ Индии также вновь начали закупать российскую нефть, несмотря на введенные ограничения.

    Ранее колумнист Ekonomim Илькер Туран заявил, что Турция не может быстро изменить структуру поставок из-за зависимости от российского топлива.

    Власти США ввели санкции против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    TotalEnergies отметила, что санкции уже изменили мировую логистику нефти и привели к росту издержек.

    2 ноября 2025, 16:36 • Новости дня
    Дмитриев: Потраченных ЕС на Киев денег хватит для репатриации всех нелегалов

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз и Британия потратили свыше 100 млрд евро на военную поддержку Украины, хотя этих средств хватило бы для безопасного возвращения всех нелегальных мигрантов в страны происхождения, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев заявил, что Евросоюз и Британия потратили свыше 100 млрд евро на военную поддержку Украины, хотя этих средств, по его словам, хватило бы для репатриации всех нелегальных мигрантов, передает РИА «Новости».

    По его словам, чтобы безопасно репатриировать, по сути, каждого нелегального мигранта из ЕС и Великобритании «можно было предложить более 34 тыс. евро каждому за добровольное возвращение и реинтеграцию».

    По оценке Дмитриева, в настоящее время в Евросоюзе и Британии находятся 3,4 млн нелегальных мигрантов, а реальная стоимость их возвращения составляет 34 млрд евро, с учетом затрат по 10 тыс. евро на каждого. Он подчеркнул, что потраченных на Украину средств более чем достаточно для трижды полного покрытия этой программы, что, по его мнению, предотвратило бы «самоубийство западной цивилизации».

    Дмитриев высказал мнение, что в лучшем случае удастся добиться репатриации половины мигрантов, а остальная часть денег может быть разворована подстрекателями к войне – такими, как экс-премьер Британии Борис Джонсон и другими политиками, заинтересованными в продолжении украинского конфликта ради личных выгод.

    В марте Европейская комиссия предложила ужесточить меры борьбы с нелегальной миграцией, включая создание центров содержания нелегалов за пределами ЕС, несмотря на отсутствие таких норм в европейских правилах. Тем временем число нелегальных мигрантов, прибывающих в Британию, стабильно растет: с начала 2024 года границу страны пересекли более 36,8 тыс. человек – на четверть больше, чем год назад. В 2022 году этот показатель составлял свыше 45,7 тыс. человек. Власти Британии, в свою очередь, вынуждены ежедневно тратить миллионы фунтов на размещение просителей убежища в гостиницах.

    Ранее 41% жителей Британии выразили недовольство миграционной политикой страны.

    Большинство британцев назвали миграцию главной угрозой для страны, а этот показатель составил 58%.

    В Британии отмечен самый высокий уровень обеспокоенности миграцией со времени выхода из Евросоюза.

    2 ноября 2025, 17:01 • Новости дня
    Финский политик Мема заявил об угрозе войны из-за перевооружения ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Член финской партии «Альянс свободы» Арманд Мема предположил, что предложения Еврокомиссии по перевооружению ЕС могут привести к обострению ситуации и войне.

    По словам члена партии «Альянс свободы» Арманда Мема, решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, направленное на перевооружение Европейского союза, ведет к войне, передает РИА «Новости».

    Мема заявил, что не согласен с тем, что президент ЕС перевооружает Европу, и назвал это опасным путем.

    Ранее газета The New York Times отмечала, что стремительное перевооружение Евросоюза может оказаться исторической ошибкой для объединения. Констатируется, что проблемы с финансированием и вопросы координации внутри стран ЕС лишь усиливают опасения по поводу эффективности новой стратегической линии.

    Еврокомиссия представила свою оборонную стратегию «Перевооружение Европы» 19 марта. Однако после протестов отдельных государств-членов ЕС документ был переименован на более нейтральное название – «Готовность 2030». Согласно плану, до 2028 года предполагается привлечь около 800 млрд евро на финансирование оборонного сектора Европы.

    Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что к 2035 году страны Евросоюза намерены вложить 6,8 трлн евро в оборону, причем половина суммы пойдет на военные расходы.

    Еврокомиссия планирует к концу 2027 года осуществлять 40% оборонных закупок совместно.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что НАТО и Евросоюз фактически объявили России войну, используя Украину как инструмент.

    4 ноября 2025, 14:22 • Новости дня
    Послы ЕС назначили дату обсуждения конфискации активов России

    ЕС решил собрать послов 5 ноября для обсуждения конфискации активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянные представители 27 стран Евросоюза вновь обратятся к рассмотрению предложений Еврокомиссии об экспроприации суверенных активов России на заседании 5 ноября, следует из опубликованной на сайте Совета ЕС повестке заседания.

    Постоянные представители двадцати семи стран Евросоюза вновь обратятся к рассмотрению предложений Еврокомиссии об экспроприации суверенных активов России на заседании 5 ноября, передает ТАСС. Дискуссия пройдет в рамках подготовки к следующему заседанию Совета ЕС на уровне министров экономики и финансов.

    Как отмечается в опубликованной на сайте Совета ЕС повестке, обсуждение инициативы будет происходить под видом так называемого репарационного кредита, что предусматривает использование замороженных активов Центробанка России. Активы находятся в депозитарии Euroclear в Брюсселе.

    Источник указывает, что практических решений по данному вопросу на ближайшей встрече принято не будет. Заседание начнется в 11:30 по московскому времени в Брюсселе в рамках комитета COREPER II, передает РИА «Новости».

    Ранее представитель Еврокомиссии Паула Пиньо подчеркивала, что комиссия продолжает работать над механизмами использования российских активов для поддержки Украины. На саммите ЕС, прошедшем в Брюсселе 23 октября, решение по этому вопросу было решено отложить до декабря.

    Ранее Россия и КНР выступили против конфискации государственных суверенных активов.

    Власти Италии и Франции отказались передавать на Украину замороженные российские активы из-за опасений по поводу финансовых рисков.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер отказался поддержать конфискацию российских активов без коллективного распределения рисков между странами Евросоюза.

    Россия пообещала жестко ответить в случае экспроприации ее суверенных активов.

    2 ноября 2025, 19:59 • Новости дня
    FT: Дипломаты США на встрече по судоходству угрожали сторонникам налога на выбросы

    FT: Дипломаты США угрожали санкциями поддержавшим налог на выбросы углерода

    Tекст: Вера Басилая

    Американские чиновники во время встречи в Лондоне призывали представителей других стран отказаться от инициативы введения налога на выбросы для судов, и угрожали им санкциями, сообщает газета Financial Times.

    Американские дипломаты на встречах в Лондоне, посвященных реализации рамочной программы ООН «чистый ноль» для мирового судоходства, оказывали давление на иностранных коллег, угрожая санкциями в случае поддержки введения налога на выбросы углерода для судов, передает РИА «Новости». Газета ссылается на показания десяти официальных лиц, участвовавших в переговорах.

    Как отмечается в публикации, «группа американских чиновников запугивала африканские и малые островные государства Тихого океана и Карибского бассейна, вынуждая их отказаться от поддержки программы, предполагающей введение налога на выбросы углерода для судоходства». В американскую делегацию входили восемь представителей.

    По данным источника, угрозы затрагивали не только экономические санкции, но и визовые ограничения для моряков, а также возможные сложности с въездом в США. Давление оказывалось даже неформально, во время кофе-брейков.

    Ранее Международная морская организация предложила ввести глобальный сбор за выбросы парниковых газов с крупных судов водоизмещением более 5 тыс. тонн, которые отвечают за 85% выбросов в отрасли. Президент США Дональд Трамп ранее призвал участников голосовать против этого сбора, и под давлением Вашингтона ИМО не смогла утвердить предложение, несмотря на поддержку большинства стран Евросоюза.

    Ранее Bloomberg сообщило, что Европейский союз и США вступили в конфликт из-за предложения по радикальному сокращению углеродных выбросов мировой судоходной отрасли.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации