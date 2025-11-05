Журналиста Agenzia Nova уволили после вопроса о репарациях Израиля

Tекст: Дмитрий Зубарев

Контракт с журналистом Габриэле Нунциати был расторгнут агентством Agenzia Nova вскоре после его вопроса о репарациях Израиля на брифинге Еврокомиссии, передает ТАСС.

Как сообщил сам Нунциати в комментарии европейскому изданию Politico, после инцидента в течение нескольких дней он получал напряженные звонки от руководства, а 27 октября был официально уведомлен об увольнении.

В заявлении для Politico руководство Agenzia Nova подтвердило увольнение журналиста и отметило, что вопрос, заданный им на брифинге, якобы отражал непонимание основ международного права.

Депутат от оппозиционной партии «Движение «5 звезд» Анна Лаура Оррико отреагировала на это решение резко негативно, заявив: «Для СМИ просто постыдно принять такое решение». Она выразила поддержку уволенному журналисту и призвала к защите правды, прозрачности и свободы прессы, приводит ее слова издание Il Fatto Quotidiano.

