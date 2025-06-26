Трамп призвал уволить участвующих в «охоте на ведьм» после атаки на Иран журналистов

Tекст: Дарья Григоренко

В своем аккаунте Truth Social он написал: «Фейковые новости должны уволить всех, кто участвует в этой охоте на ведьм, и извиниться перед нашими великими воинами и всеми остальными», передает РИА «Новости».

Причиной комментария стали публикации в американских СМИ, которые ставят под сомнение эффективность недавних ударов США по Ирану. Трамп выразил недовольство критикой военных и подчеркнул необходимость защищать их от нападок прессы.

Также Трамп похвалил шефа Пентагона Пита Хегсета и главу объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна за проведенную пресс-конференцию, назвав ее одной из самых профессиональных на его памяти.

Накануне Трамп заявил, что Вашингтон вновь ударит по иранской территории, если Тегеран восстановит свою ядерную программу.

Ранее израильские СМИ сообщали, что иранскую ядерную программу не удалось уничтожить полностью, но есть значительные задержки в ее развитии после недавних атак.