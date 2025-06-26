Разгневанный Трамп потребовал вышвырнуть журналистку CNN с работы «как собаку»

Tекст: Ирма Каплан

На телеканале CNN со своей стороны заявили, что на 100% поддерживают журналистскую деятельность Наташи Бертран, в частности, ее репортажи и не считают разумным критиковать репортеров за точность репортажей, пишет Variety.

Президент Трамп ранее обрушился с критикой на СМИ, которые сообщали о вещах, которые ему не нравятся, но в данном случае он выделил одного репортера CNN, которого, по его словам, телеканал должен «вышвырнуть как собаку» с работы.

Во вторник CNN первым сообщил, что военные удары Трампа по трем ядерным объектам Ирана в минувшие выходные «не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны и, вероятно, лишь отодвинули ее на месяцы в развитии».

Другие новостные агентства, включая New York Times, Associated Press и ABC News, подтвердили информацию телеканала.

Трамп настаивал на том, что военные удары США по Ирану привели к «полному уничтожению» программы ядерного оружия режима. В то же время, как он заявил журналистам на саммите НАТО в среду, «разведданные были очень неубедительными, так как разведка утверждает, что точного понимания нет, насколько все было серьезно».

В среду Трамп разразился новой тирадой в адрес корреспондента CNN по национальной безопасности Наташи Бертран, одной из репортеров, участвовавших в этой истории.

«Наташу Бертран следует уволить с CNN! Я наблюдал за ней в течение трех дней, когда она делала фейковые новости. Ей следует немедленно объявить выговор, а затем вышвырнуть как собаку», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп по привычке еще с первого срока в Белом доме назвал фейковыми СМИ, которые оспаривают его заявления, в частности о полном разгроме ядерной программы Ирана.

Телеканал CNN ранее сообщил, что первые выводы о бомбардировках США противоречат неоднократным заявлениям президента Трампа о том, что удары «полностью уничтожили» объекты Ирана по обогащению урана.