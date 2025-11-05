Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом.11 комментариев
День военного разведчика и День желудей отмечается 5 ноября
В среду, 5 ноября, в России и мире отмечаются десятки профессиональных, важных, исторических, шутливых, экологический и гастрономических праздников, о самых любопытных из которых – в кратком дайджесте.
Вооруженные Силы России 5 ноября отмечают День военного разведчика, который был учрежден указом президента страны в 2006 году. Основой для этого профессионального торжества стало создание в структуре Полевого штаба Красной Армии Регистрационного управления, задачей которого стала координация работы армейских разведорганов.
Как сказал в поздравительном обращении министр обороны России Андрей Белоусов, сегодня военная разведка выполняет важную функцию заблаговременного выявления, парирования внешних и внутренних угроз стране, защиты ее национальных интересов.
Кроме того, в России в эту среду впервые празднуют День работника суда, о котором правительство страны выпустило постановление 24 октября 2025 года. Дата 5 ноября приурочена к указу императора Петра I «О форме суда» в 1723 года, который определял порядок судебного разбирательства.
День рождения Останкинской телебашни, которой исполнилось 58 лет, тоже отмечается в эту среду, так как 5 ноября 1967 года был подписан акт о вводе в эксплуатацию первой очереди телебашни, что позволило стране получить четыре теле- и три радиовещательные программы.
Также 5 ноября отмечается экологический праздник День желудей. Он призвал напомнить о роли дубов и желудей в экосистеме планеты.
Неофициальный, но уютный и ностальгический праздник – День рассматривания старых фотографий отмечают 5 ноября, погружаясь в атмосферу воспоминаний, ностальгии и вдохновения ради новых фото.
При этом в США 5 ноября празднуют День здорового питания и День дров, в Британии – Ночь костров, на Филиппинах – День революции.
А именинный пирог ждет сегодня Якова, Николая, Владимира, Александра, Емельяна, Игната, Максима, Елисея, Ивана и Петра.