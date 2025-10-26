Кабмин установил 5 ноября Днем работника суда

Tекст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении нового профессионального праздника – Дня работника суда, который будет отмечаться ежегодно 5 ноября, передает ТАСС. На официальном сайте правительства уточняется, что соответствующий документ уже вступил в силу.

Как сообщили в кабмине, дата праздника выбрана не случайно – она приурочена к указу императора Петра I «О форме суда», изданному в 1723 году. Этот исторический документ определял порядок судебного разбирательства, участие обеих сторон в процессе и предоставлял судам право применять принудительные меры, включая арест.

Также в сообщении отмечается, что инициатива о создании профессионального праздника нашла поддержку у президента после обращения председателя Верховного суда Игоря Краснова.

