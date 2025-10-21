С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно0 комментариев
Верховный суд запретил ставить детей на учет за одну драку
Единичный конфликт между школьниками не является основанием для обязательного постановки на профилактический учет в полиции, разъяснил Верховный суд России.
Верховный суд рассмотрел жалобу жительницы Пермского края, чей сын оказался на профилактическом учете после драки в школьной раздевалке, пишет РАПСИ.
В тот же день мальчик принес извинения пострадавшему, однако инспектор по делам несовершеннолетних завела на школьника учетно-профилактическую карточку. Мать школьника заявляла, что инспектор не выяснила причины конфликта и не изучила условия жизни ребенка, что привело к неправомерному решению.
Суд первой инстанции согласился с доводами матери, указав, что однократное административное правонарушение не является достаточным основанием для постановки на учет. Апелляционный суд с этим не согласился, посчитав, что изучение личности несовершеннолетнего проводится уже после принятия решения о постановке на учет. Кассационный суд поддержал позицию апелляции.
Верховный суд напомнил, что профилактика нарушений среди подростков строится на принципах гуманного обращения и индивидуального подхода. До конфликта в раздевалке ребенок отличался хорошим поведением, участвовал в олимпиадах, вел здоровый образ жизни и имел положительные характеристики от школы и спортивной секции.
Суд подчеркнул, что инструкция по постановке на учет не требует безусловного учета несовершеннолетних за однократное правонарушение. Инспектор обязан изучить условия жизни, особенности личности и другие обстоятельства. В данном случае этого не было сделано, а учетная карточка была заполнена не полностью.
В результате Верховный суд отменил решения апелляционной и кассационной инстанций и оставил в силе решение районного суда, признав постановку на учет незаконной.
Председатель Верховного суда Игорь Краснов заявил: «Мы исходим из истины, что ребенок нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту».