Верховный суд запретил ставить детей на учет за одну драку

Верховный суд рассмотрел жалобу жительницы Пермского края, чей сын оказался на профилактическом учете после драки в школьной раздевалке, пишет РАПСИ.

В тот же день мальчик принес извинения пострадавшему, однако инспектор по делам несовершеннолетних завела на школьника учетно-профилактическую карточку. Мать школьника заявляла, что инспектор не выяснила причины конфликта и не изучила условия жизни ребенка, что привело к неправомерному решению.

Суд первой инстанции согласился с доводами матери, указав, что однократное административное правонарушение не является достаточным основанием для постановки на учет. Апелляционный суд с этим не согласился, посчитав, что изучение личности несовершеннолетнего проводится уже после принятия решения о постановке на учет. Кассационный суд поддержал позицию апелляции.

Верховный суд напомнил, что профилактика нарушений среди подростков строится на принципах гуманного обращения и индивидуального подхода. До конфликта в раздевалке ребенок отличался хорошим поведением, участвовал в олимпиадах, вел здоровый образ жизни и имел положительные характеристики от школы и спортивной секции.

Суд подчеркнул, что инструкция по постановке на учет не требует безусловного учета несовершеннолетних за однократное правонарушение. Инспектор обязан изучить условия жизни, особенности личности и другие обстоятельства. В данном случае этого не было сделано, а учетная карточка была заполнена не полностью.

В результате Верховный суд отменил решения апелляционной и кассационной инстанций и оставил в силе решение районного суда, признав постановку на учет незаконной.

Председатель Верховного суда Игорь Краснов заявил: «Мы исходим из истины, что ребенок нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту».