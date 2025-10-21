С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.2 комментария
Краснов сообщил о внедрении ИИ в работу судов
Важно ускорить внедрение искусственного интеллекта для повышения эффективности работы судов и решения проблемы высокой нагрузки на судей, заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов.
Необходимо быстрее провести цифровизацию правосудия и использовать новые аналитические программные комплексы на базе ИИ для выявления противоречий в судебной практике, указал Краснов, передает ТАСС.
Недружественный интерфейс сайтов федеральных судов мешает гражданам получать необходимую информацию и удаленно подавать документы, констатировал глава Верховного суда.
Кроме того, он назвал одной из самых острых проблем судебной системы чрезмерную нагрузку на судей. По его словам, в ряде регионов суды работают с максимальной нагрузкой на протяжении нескольких лет. В связи с этим вакантные должности в судах будут перераспределены для более равномерного распределения нагрузки между регионами.
В сентябре Краснов уже заявлял, что нужно развивать цифровые технологии и использовать ИИ для повышения эффективности судебной системы.