Yonhap заявило о пуске почти 10 ракет КНДР во время визита главы Пентагона

Tекст: Катерина Туманова

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) сообщил, что КНДР запустила ракеты в сторону северной части Желтого моря около 16.00 в понедельник, добавив, а в настоящее время проводится анализ результатов испытания оружия, передает агентство Yonhap.

Запуск состоялся менее чем за час до того, как министр обороны США Пит Хегсет прибыл в лагерь Бонифас, расположенный к югу от Объединенной зоны безопасности (JSA) с министром обороны Южной Кореи Ан Гю Баком.

Военные подтвердили, что КНДР выпустила еще 10 артиллерийских снарядов около 15.00 в субботу, когда президент Ли Чжэ Мен и председатель КНР Си Цзиньпин проводили переговоры на высшем уровне в юго-восточном городе Кенджу по случаю саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

«Наши военные внимательно следят за различными действиями Северной Кореи в рамках устойчивой совместной оборонной стратегии Южной Кореи и США и поддерживают вооруженные силы способными эффективно реагировать на любую угрозу», – говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов.

Хотя запуски КНДР реактивных систем залпового огня не нарушают резолюций Совета Безопасности ООН, ее 240-миллиметровая реактивная система залпового огня позволяет Сеулу и прилегающим к нему районам быть в пределах досягаемости целей.

В октябре КНДР выпустила несколько баллистических ракет малой дальности, примерно за неделю до того, как президент США Дональд Трамп должен был посетить Южную Корею по случаю саммита АТЭС.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале октября Ким Чен Ын продемонстрировал ракету «Хвасон-20» на параде в КНДР. Затем ракетное испытание Пхеньян проводил 22 октября. Тогда КНДР запустила два новых гиперзвуковых летательных аппарата в рамках укрепления оборонных возможностей страны. В конце месяца, 29 октября, КНДР провела испытания стратегической крылатой ракеты в Желтом море.