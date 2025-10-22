КНДР запустила баллистическую ракету в Японское море

Tекст: Денис Тельманов

Запуск баллистической ракеты КНДР в сторону Японского моря был зафиксирован военными Республики Корея, передает ТАСС. Заявление о пуске сделал Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.

Этот пуск стал первым с момента вступления в должность нового президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена, который возглавил страну в июне. До этого последний запуск баллистической ракеты КНДР состоялся 8 мая, а с начала года страна осуществила уже пять подобных испытаний.

Военные Республики Корея в настоящий момент анализируют траекторию и дальность полета выпущенной ракеты. Подробности о типе снаряда пока не сообщаются.

На следующей неделе в Кенджу пройдет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, что придает дополнительное значение нынешнему запуску.

Как писала газета ВЗГЛЯД, КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря из района города Вонсан около восьми утра по местному времени.

В Северной Корее прошли учения с применением ракетных систем и отработкой ядерного контрудара под руководством Ким Чен Ына. Лидер КНДР заявил о необходимости для всех частей армии быть готовыми к немедленному вступлению в военный конфликт.

